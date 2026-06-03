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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 4. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • 10:00 DEU Auto1 Hauptversammlung am Donnerstag
    • 12:00 USA Netflix Hauptversammlung am Donnerstag
    • 09:30 DEU Einkaufsmanagerindex Bausektor Mai 2026
    TAGESVORSCHAU - Termine am 4. Juni 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. Juni

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung
    10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung
    12:00 USA: Netflix, Hauptversammlung

    DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen
    DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 5/26
    09:00 ESP: Industrieproduktion 4/26
    09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
    10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE:
    FRA: OECD-Ministertreffen, Paris

    CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten (Kohäsion) - Auftakt-Abendessen

    RUS: Kremlchef Wladimir Putin äußert sich vor internationalen Journalisten am Rande des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums

    HINWEIS
    DEU: Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, Börse geöffnet °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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