Deutschland fällt bei Wahl in UN-Sicherheitsrat durch
Für Sie zusammengefasst
- Deutschland scheitert im ersten Wahlgang um Sitz
- Bei Wahl in New York unterliegt Deutschland Portugal
- Mitteilung der UN-Generalversammlung durch Baerbock
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX) - Deutschland ist mit seiner Kandidatur für einen Sitz im mächtigen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bereits im ersten Wahlgang gescheitert. Bei der Wahl in New York unterlag die Bundesrepublik Portugal und Österreich, wie die Präsidentin der UN-Generalversammlung, Annalena Baerbock, mitteilte./apo/bk/DP/jha
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