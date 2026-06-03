🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEOTRONICS AktievorwärtsNachrichten zu CEOTRONICS
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    CEOTRONICS: Rekordauftragsbestand stützt Kaufempfehlung

    Die CEOTRONICS AG hat nach Darstellung von BankM das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Umsatz leicht über den Erwartungen abgeschlossen. Die BankM-Analysten Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker werten vor allem den deutlich gestiegenen Auftragseingang und den Rekordwert beim Auftragsbestand positiv. Das strukturelle Wachstum bleibe intakt, zugleich erscheine die Aktie im Peer-Group-Vergleich weiterhin günstig.

    Die CEOTRONICS AG habe mit dem vorläufigen Umsatz für das Geschäftsjahr 2025/26 in Höhe von 56,3 Mio. Euro die Umsatzerwartung der Analysten von BankM leicht übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr habe dies einem Zuwachs von 0,9 Prozent entsprochen. Zugleich habe das Unternehmen die eigene Umsatzprognose eingehalten.

    Sehr positiv bewerten die BankM-Analysten Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker die Entwicklung bei Auftragseingang und Auftragsbestand. Der Auftragsbestand habe zum 31. Mai 2026, dem Ende des Geschäftsjahres, bei 78,3 Mio. Euro gelegen und damit den Vorjahreswert um 30,3 Prozent übertroffen. Der Auftragseingang habe sich mit 74,6 Mio. Euro sogar um 66,2 Prozent erhöht.

    Nach Einschätzung von BankM bleibe das strukturelle Wachstum von CEOTRONICS damit intakt. Mit einem KGV von rund 15 auf Basis der Schätzungen für 2025/26 sei die Aktie im Vergleich mit den Werten aus der Peer Group weiterhin günstig bewertet. Die Analysten bestätigen daher ihr Rating mit „Kaufen“.

    Aus der Gleichgewichtung der aktualisierten DCF- und Peer-Group-Analyse ermittelt BankM einen Fairen Wert von 16,00 Euro.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.06.2026, 17:42 Uhr)


    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der BankM AG am 03.06.2026 um 14:00 Uhr fertiggestellt und am 03.06.2026 erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/06/CEOTRONICS_20260603_BasisstudienUpdateSMCpoweredbyBankM_frei.pdf

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die CEOTRONICS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 10,26EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 17:07 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Daniel Großjohann
    Kursziel: 16,00 EUR


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CEOTRONICS: Rekordauftragsbestand stützt Kaufempfehlung Die CEOTRONICS AG hat nach Darstellung von BankM das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Umsatz leicht über den Erwartungen abgeschlossen. Die BankM-Analysten Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker werten vor allem den deutlich gestiegenen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     