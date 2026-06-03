CDU-Präsidiumsmitglied für Bafög-Plus

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über das Bafög hat sich ein führendes CDU-Mitglied trotz Skepsis in den eigenen Reihen für mehr Geld für Studierende ausgesprochen. "Die Bafög-Erhöhung muss kommen. Dafür setze ich mich ein", sagte die CDU-Politikerin Wiebke Winter dem "Focus". Winter ist Mitglied des CDU-Präsidiums und Chefin der CDU-Fraktion der Bremer Bürgerschaft. Sie verwies auf angestiegene Wohnkosten für Studentinnen und Studenten.

Eine Erhöhung in mehreren Schritten beginnend mit dem kommenden Wintersemester hatte die Koalition im Koalitionsvertrag vereinbart. Das Bafög soll zudem modernisiert und digitalisiert werden. Ob und wie konkret das Vorhaben umgesetzt wird, scheint aktuell aber offen.