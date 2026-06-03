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    Der Börsen-Tag

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    DAX & Co. im Sinkflug: Deutsche Indizes brechen stärker ein als die USA

    Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Vor allem deutsche Indizes wie DAX, MDAX, SDAX und TecDAX rutschen kräftig ab, während die US‑Märkte moderater nachgeben.

    Der Börsen-Tag - DAX & Co. im Sinkflug: Deutsche Indizes brechen stärker ein als die USA
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus. Besonders deutlich fallen dabei die Verluste an den deutschen Börsen aus. Der DAX gibt aktuell um 1,17 Prozent auf 24.809,28 Punkte nach. Damit gehört der deutsche Leitindex heute zu den schwächeren Märkten. Noch stärker unter Druck steht der SDAX, der Index für kleinere Werte: Er verliert 1,37 Prozent auf 18.788,14 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten Indizes. Ebenfalls klar im Minus notiert der TecDAX. Der Technologieindex fällt um 1,30 Prozent auf 4.187,87 Punkte und zeigt damit, dass auch Wachstums- und Technologiewerte heute gemieden werden. Etwas besser hält sich der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Unternehmen abbildet: Er gibt um 0,72 Prozent auf 32.748,77 Punkte nach und schneidet damit im deutschen Marktvergleich am stabilsten ab. In den USA sind die Verluste bislang etwas moderater. Der Dow Jones liegt 0,93 Prozent im Minus bei 50.849,83 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verliert 0,64 Prozent auf 7.568,15 Punkte und zeigt damit die geringste Abschwächung unter allen betrachteten Indizes. Insgesamt präsentiert sich das Marktbild damit weltweit schwach, wobei die deutschen Indizes – insbesondere SDAX, TecDAX und DAX – stärker unter Druck stehen als die großen US-Barometer Dow Jones und S&P 500.

    DAX

    RWE führte den DAX mit +3,99%, gefolgt von Merck (+2,46%) und Bayer (+2,21%). Dem standen spürbare Verluste bei Deutsche Telekom (-3,25%), Scout24 (-5,01%) und SAP (-5,30%) gegenüber. Die Bandbreite reicht damit von +3,99% bis -5,30%, die Abwärtsbewegungen waren insgesamt kräftiger als die Anstiege.

    MDAX

    Redcare Pharmacy stach mit +5,04% hervor, AIXTRON (+4,04%) und Hochtief (+2,96%) komplettierten die Tops. Auf der Verliererseite lagen CTS Eventim (-4,56%), Nemetschek (-5,64%) und Stroeer (-6,03%). Die Differenz zwischen Spitzengewinner und größtem Verlierer beträgt rund 11 Prozentpunkte.

    SDAX

    SAF‑HOLLAND setzte mit +7,56% ein deutliches Ausrufezeichen, gefolgt von SUESS MicroTec (+5,57%) und 1&1 (+2,54%). Demgegenüber fielen Energiekontor (-6,62%), TeamViewer (-7,67%) und Alzchem Group (-11,53%) kräftig. Die Schwankungen im SDAX sind mit dem höchsten Plus und dem deutlichsten Minus (Alzchem) am ausgeprägtesten.

    TecDAX

    SUESS MicroTec (+5,57%), AIXTRON (+4,04%) und 1&1 (+2,54%) dominierten die TecDAX‑Rangliste nach oben. ATOSS Software (-5,30%), Nemetschek (-5,64%) und TeamViewer (-7,67%) bildeten die Flops. Mehrere Titel wie SUESS, AIXTRON, 1&1 und Nemetschek/TeamViewer zeigen, dass sich Gewinner und Verlierer auch zwischen SDAX/MDAX und TecDAX überschneiden.

    Dow Jones

    Walmart (+2,81%), Caterpillar (+2,57%) und Sherwin‑Williams (+1,76%) gehörten zu den stärksten Werten im Dow Jones. Auf der anderen Seite fielen Microsoft (-3,40%), Salesforce (-4,43%) und IBM (-6,57%) deutlich. Die positiven Tagesgewinner blieben moderat, während die Tech‑Schwäche die Indexverluste anführte.

    S&P 500

    Im S&P 500 führten Western Digital (+6,55%), Texas Pacific Land (+6,10%) und Incyte (+5,31%) die Gewinnerliste an. Super Micro Computer (-6,56%), IBM (-6,57%) und Charter Communications Registered (A) (-7,08%) bildeten die größten Verluste. Insgesamt zeigen die US‑Indizes erhebliche Divergenzen zwischen Einzelgewinnern jenseits von +6% und schweren Rückschlägen bei ausgewählten Schwergewichten.


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