Texas Pacific Land - Aktie schießt in die Höhe +6,90 % - 03.06.2026

Die Texas Pacific Land Aktie konnte bisher um +6,90 % auf 340,90€ zulegen. Das sind +22,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Texas Pacific Land Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 340,90€, mit einem Plus von +6,90 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

TPL ist ein führender Landverwalter in Texas, spezialisiert auf Verpachtung und Wasserrechte, mit starker Präsenz im Permian Basin.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Texas Pacific Land in den letzten drei Monaten Verluste von -28,89 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Texas Pacific Land Aktie damit um -6,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,65 %. Im Jahr 2026 gab es für Texas Pacific Land bisher ein Plus von +32,03 %.

Während Texas Pacific Land heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,63 %.

Texas Pacific Land Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,05 % 1 Monat -12,65 % 3 Monate -28,89 % 1 Jahr -66,69 %

Informationen zur Texas Pacific Land Aktie

Stand: 03.06.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 69 Mio. Texas Pacific Land Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,76 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Vor allem deutsche Indizes wie DAX, MDAX, SDAX und TecDAX rutschen kräftig ab, während die US‑Märkte moderater nachgeben.

Texas Pacific Land Aktie jetzt kaufen?

Ob die Texas Pacific Land Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Texas Pacific Land Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.