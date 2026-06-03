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    Aktien Europa Schluss

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    Verluste - Iran- und Zollsorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen gaben am Mittwoch deutlich nach
    • Schwere Feuergefechte USA und Iran am Persischen Golf
    • Trump droht 60 Staaten mit zusätzlichen Zöllen bis 12,5%
    Aktien Europa Schluss - Verluste - Iran- und Zollsorgen
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt. Gegenseitige Angriffe zwischen den USA und dem Iran, erneute Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump und ins Minus gerutschte New Yorker Börsen trugen dazu bei, dass die Marktteilnehmer ihre zuletzt mit europäischen Aktien erzielten Gewinne versilberten.

    Der EuroStoxx 50 ging 0,89 Prozent tiefer bei 6.053,57 Punkten aus dem Handel. Gestützt auf steigende Ölaktien fiel der britische FTSE 100 nur um 0,40 Prozent auf 10.332,30 Zähler. In der Schweiz verlor der SMI 0,66 Prozent auf 13.218,32 Punkte.

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    Die USA und der Iran haben sich über Nacht eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Ziel der Angriffe waren auch Stützpunkte des US-Militärs in den Golfstaaten Kuwait und Bahrain. Die Situation am Persischen Golf ging einher mit wieder anziehenden Ölpreisen.

    Trump drohte zudem 60 Volkswirtschaften neue Zölle an, weil diese Importe von Produkten aus mutmaßlicher Zwangsarbeit nicht verhinderten oder bestehende Importverbote nicht genügend überprüften. Demnach müssen etwa die Europäische Union (EU), Großbritannien und die Schweiz sowie Kanada und China mit zusätzlichen Zöllen zwischen 10 und 12,5 Prozent rechnen./tih/he




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