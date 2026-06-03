SUESS MicroTec: Überwältigende Zustimmung bei Hauptversammlung – Mandate bestätigt

Die Hauptversammlung der SUSS MicroTec SE stimmte allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu und bestätigte die Aufsichtsratsmandate der zur Wahl stehenden Mitglieder.

Die Amtszeiten von Dr. David Dean, Dr. Bernd Schulte und Prof. Dr. Mirja Steinkamp wurden verlängert; das Mandat von Dr. Myriam Jahn endet gemäß DCGK bei der Hauptversammlung zur Entlastung für 2028.

Erstmals erteilte die Hauptversammlung die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 300 Mio. € und schuf das Bedingte Kapital 2026.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit großer Mehrheit entlastet; die Hauptversammlung billigte den Vergütungsbericht, beschloss ein neues „Vergütungssystem 2026“ und stimmte dem Gewinnverwendungsvorschlag zu.

CEO Burkhardt Frick stellte die Ambition 2030 vor: schnelleres Wachstum als der Halbleitermarkt (adressierbare Märkte mit je ca. 7% Wachstum) und eine Ziel-EBIT-Marge von 20–22% durch Produkt- und Portfoliostrategie.

In der konstituierenden Sitzung bestätigte der Aufsichtsrat Dr. David Dean als Vorsitzenden und wählte Dr. Bernd Schulte zum stellvertretenden Vorsitzenden; Präsentation und Unterlagen sind auf www.suss.com abrufbar.

Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei SUESS MicroTec ist am 03.06.2026.

Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 98,33EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,44 % im Plus.

7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 98,70EUR das entspricht einem Plus von +0,38 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.768,72PKT (-1,45 %).





