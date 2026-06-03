Eli Lilly halbiert Milliardeninvestition in Rheinland-Pfalz

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eli Lilly Aktie

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 935,1 auf Tradegate (03. Juni 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eli Lilly Aktie um +0,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly bezifferte sich zuletzt auf 834,05 Mrd..

Eli Lilly zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6800 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.145,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 830,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.145,00USD was eine Bandbreite von -11,24 %/+22,45 % bedeutet.