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    Eli Lilly halbiert Milliardeninvestition in Rheinland-Pfalz

    Für Sie zusammengefasst
    • Eli Lilly kürzt Alzey-Investition um 50 Prozent
    • Wegen Sparplänen im Gesundheitswesen in Deutschland
    • Anfangs 2,5 Mrd USD jetzt nur Mindestumfang
    Eli Lilly halbiert Milliardeninvestition in Rheinland-Pfalz
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    ALZEY/INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will wegen der Sparpläne der Bundesregierung im Gesundheitswesen eine geplante Milliardeninvestition in einen neuen Standort im rheinland-pfälzischen Alzey deutlich reduzieren. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Indianapolis mit. Konzernchef Dave Ricks sagte im "Handelsblatt", Deutschland werde mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz bei der Unterstützung der Branche auf den letzten Platz der europäischen Märkte fallen.

    Eli Lilly wollte bislang 2,5 Milliarden US-Dollar in die neue Produktionsstätte im rheinhessischen Alzey stecken. Vor dem Hintergrund des aktuellen gesundheitspolitischen Kurses in Deutschland sei nun geplant, den noch ausstehenden Umfang des Projekts um 50 Prozent gegenüber der ursprünglichen Planung zu reduzieren, teilte das Unternehmen mit. Es solle zunächst nur der "Mindestumfang des Hightech-Produktionsstandortes in Alzey" fertiggestellt werden, erklärte Firmenchef Ricks./chs/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eli Lilly Aktie

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 935,1 auf Tradegate (03. Juni 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eli Lilly Aktie um +0,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly bezifferte sich zuletzt auf 834,05 Mrd..

    Eli Lilly zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6800 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.145,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 830,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.145,00USD was eine Bandbreite von -11,24 %/+22,45 % bedeutet.




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    Verfasst von dpa-AFX
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