APsystems stellt auf der SNEC 2026 neue KI-gesteuerte Mikrostandorte und Solarspeicherlösungen für Wohngebäude vor

SHANGHAI, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- APsystems stellt auf der SNEC 2026 in Shanghai seine neuesten Innovationen im Bereich der Solarspeicherung vor. Unter dem Motto „Grounded in Safety, Powering Solar Storage Integration" hat das Unternehmen sieben neue Produktlinien eingeführt, die vier Kategorien von Energiespeicherlösungen abdecken: AC-Kopplung, hybride AC-DC-Kopplung, netzunabhängige und strangförmige Energiespeicherung. Die Lösungen für Mikrostandorte und Wohngebäude sind die wichtigsten Highlights der Ausstellung.

Die weltweite Nachfrage nach intelligenteren, effizienteren Solarspeicherlösungen für Privathaushalte steigt weiter an. Um den wachsenden Erwartungen an ein intelligentes Energiemanagement und höhere wirtschaftliche Erträge gerecht zu werden, hat APsystems ein komplettes Angebot an intelligenten Solarstromspeicherlösungen für Balkone und Haushalte mit integrierter KI-Algorithmusoptimierung und nahtloser VPP-Interoperabilität auf den Markt gebracht. Diese Lösungen, die auf dem hauseigenen BESS-KI-Modell von APsystems basieren, berücksichtigen dynamische Strompreise, Wetterbedingungen und die Energieverbrauchsgewohnheiten der Nutzer, um den PV-Eigenverbrauch vor Ort zu steigern und die Energiekosten der Haushalte zu senken. Der neue Lake 6 Plug-in ESS beispielsweise bringt jedem Haushalt eine durchschnittliche jährliche Ersparnis von 1.876 Euro. Außerdem unterstützen alle neuen Speicherprodukte für Privathaushalte den VPP-Handel, so dass die Nutzer durch die Teilnahme an Netztransaktionen zusätzliche Einnahmen erzielen können.

Lake 6 – Plug-and-Play AC-gekoppeltes ESS für Balkonkraftwerke

Das neue Flaggschiff, das 6 kWh Lake 6 AC-gekoppelte ESS, ist mit 314 Ah Großraumzellen ausgestattet. Speziell für PV-Balkonkraftwerke entwickelt, speichert es tagsüber überschüssigen Solarstrom für den Spitzenverbrauch und reduziert Energieverschwendung erheblich. Diese kompakte All-in-One-Lösung zeichnet sich durch eine werkzeuglose Plug-and-Play-Installation und eine breite Kompatibilität mit gängigen Haushaltsgeräten aus. Mit einer Nennleistung von 2500 W unterstützt es die meisten leistungsstarken Haushaltsgeräte und liefert bis zu 8.000 Lade-/Entladezyklen für einen lang anhaltenden stabilen Betrieb. Die integrierte Stromspartechnologie senkt Standby-Verluste, während die 19,2-V-Niederspannungsauslegung und die integrierte feuerfeste Konstruktion elektrische Sicherheitsrisiken ausschließen. Das Gerät ist staub- und wasserdicht (IP65) und eignet sich sowohl für die Innen- als auch für die Außeninstallation. Das Niedertemperatur-Heizmodul gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen von bis zu -20 °C.