Nemetschek Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 03.06.2026

Die Nemetschek Aktie notiert aktuell bei 62,28€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,32 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,50 € entspricht. Die Talfahrt der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,41 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 62,28€, mit einem Minus von -5,32 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Nemetschek Aktionäre einen Verlust von -4,68 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +0,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,97 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -31,08 % verloren.

Während Nemetschek deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,86 %. Damit gehört Nemetschek heute zu den auffälligeren Werten.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,83 % 1 Monat +3,97 % 3 Monate -4,68 % 1 Jahr -47,72 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 03.06.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,21 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Vor allem deutsche Indizes wie DAX, MDAX, SDAX und TecDAX rutschen kräftig ab, während die US‑Märkte moderater nachgeben.

Top- und Flop-Aktien am 03.06.2026 im TecDAX.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,36 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.