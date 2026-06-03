Pershing Square gibt bei Übernahme von Universal Music auf - Kurs sackt ab

UMG hatte am Montag ein Übernahmeangebot von Pershing als zu niedrig abgelehnt. Zudem werde damit kein Mehrwert geschaffen, hieß es nach einer Aufsichtsratssitzung. Das Gremium sei überzeugt, dass die Ablehnung auf breite Zustimmung stoße.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die vom US-Investor Bill Ackman geführte Pershing Square Capital gibt ihre Pläne zur Übernahme von Universal Music (UMG) auf. Man werde etwa 80,6 Millionen UMG-Aktien in einer Über-Nacht-Platzierung anbieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Kreisen zufolge liegt der Angebotspreis bei 17,66 bis 18,62 Euro je Stück. Aus dem Handel waren die Aktien bei 19,20 Euro gegangen. In New York verloren die Titel zuletzt mehr als vier Prozent auf umgerechnet 18,16 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Aktuell wird UMG mit gut 35 Milliarden Euro bewertet - weitaus weniger, als die Übernahme mit 56 Milliarden Euro in Aussicht gestellt hatte. Auf Sicht eines Jahres ist der Aktienkurs um fast ein Drittel gefallen. Große Anteilseigner sind der französische Milliardär Vincent Bollore mit 18,5 Prozent und der Mischkonzern Vivendi mit 13,4 Prozent Kapitalanteil. Dem chinesischen Internetriesen Tencent sind laut Universal Music 11,5 Prozent zuzurechnen, Pershing gehören demnach gut 4,7 Prozent.

Am Markt wurde dem Übernahmevorhaben von Anfang an mit Skepsis begegnet. Ackman müsste vor allem Großaktionär Bollore von seiner Offerte überzeugen. Dessen Sohn Cyrille Bollore hatte vergangene Woche durchblicken lassen, dass der Familie der angebotene Preis nicht reicht und die Offerte damit abzulehnen sei.

Anfang April hatte Pershing Pläne für eine Übernahme von UMG für 56 Milliarden Euro vorgestellt. Das Angebot sah vor, den weltgrößten Musikkonzern mit dem in den USA ansässigen Akquisitionsvehikel Sparc Holdings zu verschmelzen. Der Investor bot insgesamt 30,40 Euro je UMG-Aktie. Die Anteilseigner von UMG sollten 5,05 Euro je Aktie in bar erhalten, außerdem 0,77 Aktien einer neuen Gesellschaft für jede gehaltene UMG-Aktie.

Universal Music Group hat eine breite Palette von Künstlern unter Vertrag. Dazu zählen Stars wie Taylor Swift, Lady Gaga und Billie Eilish sowie deutsche Künstler wie Clueso. Die Vereinbarung würde einen US-Börsengang erzwingen, den UMG bislang hinausgezögert hat. Das Management hatte einen Plan zur Notierung der Aktie in New York im März wegen des unsicheren Marktumfelds verschoben./he/tih

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Universal Music Group Aktie Die Universal Music Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 2,31 auf Tradegate (03. Juni 2026, 17:37 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Universal Music Group Aktie um -10,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,05 %. Die Marktkapitalisierung von Universal Music Group bezifferte sich zuletzt auf 33,42 Mrd.. Universal Music Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.



