🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUniversal Music Group AktievorwärtsNachrichten zu Universal Music Group
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pershing Square gibt bei Übernahme von Universal Music auf - Kurs sackt ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Pershing Square lässt Übernahmepläne von UMG fallen
    • Etwa 80,6 Mio UMG-Aktien in Übernachtplatzierung
    • UMG derzeit rund 35 Milliarden Euro bewertet
    Pershing Square gibt bei Übernahme von Universal Music auf - Kurs sackt ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die vom US-Investor Bill Ackman geführte Pershing Square Capital gibt ihre Pläne zur Übernahme von Universal Music (UMG) auf. Man werde etwa 80,6 Millionen UMG-Aktien in einer Über-Nacht-Platzierung anbieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Kreisen zufolge liegt der Angebotspreis bei 17,66 bis 18,62 Euro je Stück. Aus dem Handel waren die Aktien bei 19,20 Euro gegangen. In New York verloren die Titel zuletzt mehr als vier Prozent auf umgerechnet 18,16 Euro.

    UMG hatte am Montag ein Übernahmeangebot von Pershing als zu niedrig abgelehnt. Zudem werde damit kein Mehrwert geschaffen, hieß es nach einer Aufsichtsratssitzung. Das Gremium sei überzeugt, dass die Ablehnung auf breite Zustimmung stoße.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vivendi!
    Long
    2,11€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 9,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    2,54€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 9,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aktuell wird UMG mit gut 35 Milliarden Euro bewertet - weitaus weniger, als die Übernahme mit 56 Milliarden Euro in Aussicht gestellt hatte. Auf Sicht eines Jahres ist der Aktienkurs um fast ein Drittel gefallen. Große Anteilseigner sind der französische Milliardär Vincent Bollore mit 18,5 Prozent und der Mischkonzern Vivendi mit 13,4 Prozent Kapitalanteil. Dem chinesischen Internetriesen Tencent sind laut Universal Music 11,5 Prozent zuzurechnen, Pershing gehören demnach gut 4,7 Prozent.

    Am Markt wurde dem Übernahmevorhaben von Anfang an mit Skepsis begegnet. Ackman müsste vor allem Großaktionär Bollore von seiner Offerte überzeugen. Dessen Sohn Cyrille Bollore hatte vergangene Woche durchblicken lassen, dass der Familie der angebotene Preis nicht reicht und die Offerte damit abzulehnen sei.

    Anfang April hatte Pershing Pläne für eine Übernahme von UMG für 56 Milliarden Euro vorgestellt. Das Angebot sah vor, den weltgrößten Musikkonzern mit dem in den USA ansässigen Akquisitionsvehikel Sparc Holdings zu verschmelzen. Der Investor bot insgesamt 30,40 Euro je UMG-Aktie. Die Anteilseigner von UMG sollten 5,05 Euro je Aktie in bar erhalten, außerdem 0,77 Aktien einer neuen Gesellschaft für jede gehaltene UMG-Aktie.

    Universal Music Group hat eine breite Palette von Künstlern unter Vertrag. Dazu zählen Stars wie Taylor Swift, Lady Gaga und Billie Eilish sowie deutsche Künstler wie Clueso. Die Vereinbarung würde einen US-Börsengang erzwingen, den UMG bislang hinausgezögert hat. Das Management hatte einen Plan zur Notierung der Aktie in New York im März wegen des unsicheren Marktumfelds verschoben./he/tih

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Universal Music Group Aktie

    Die Universal Music Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 2,31 auf Tradegate (03. Juni 2026, 17:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Universal Music Group Aktie um -10,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Universal Music Group bezifferte sich zuletzt auf 33,42 Mrd..

    Universal Music Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Pershing Square gibt bei Übernahme von Universal Music auf - Kurs sackt ab Die vom US-Investor Bill Ackman geführte Pershing Square Capital gibt ihre Pläne zur Übernahme von Universal Music (UMG) auf. Man werde etwa 80,6 Millionen UMG-Aktien in einer Über-Nacht-Platzierung anbieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     