Weidel zu UN-Sicherheitsrat
'Eine Blamage folgt auf die nächste'
Für Sie zusammengefasst
- Weidel kritisiert Merz nach UN-Aus für Deutschland
- Merz scheitert mit Deutschlands Kandidatur für UN
- Weidel spricht von Blamage für die Bundesregierung
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX) - Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach der gescheiterten Kandidatur Deutschlands für den UN-Sicherheitsrat scharf kritisiert. "Eine Blamage folgt auf die nächste: Wollte Merz unser Land zu Beginn seiner Kanzlerschaft "zurück auf die internationale Bühne" bringen, bleibt Deutschland nun ohne Sitz im UN-Sicherheitsrat", schrieb sie auf der Plattform X./csd/DP/he
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