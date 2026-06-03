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    Marktgeflüster

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    Wall Street: Nervosität steigt - Trump mit neuen Iran-Märchen!

    Der US-Präsident mit völlig unrealistischen Aussagen - er wolle Khamenei Junior treffen, dessen fast komplette Familie Trump ausgelöscht hatte.

    Die Wall Street wird nervös - zu Beginn des heutigen Handels ging es plötzlich scharf nach unten. Und das trotz neuer Iran-Wundergeschichten von Trump! Der US-Präsident mit völlig unrealistischen Aussagen - er wolle Khamenei Junior treffen, dessen fast komplette Familie Trump ausgelöscht hatte. Dazu die Aussage Tumps, dass der Iran zugesichert habe, keine Atombombe anzustreben - das behauptet das Regime in Teheran aber schon seit 40 Jahren! Nun beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: die Öl-Lager leeren sich immer weiter, eine Lösung bei der Straße von Hormus ist nicht in Sicht. Auch heute wieder Chip-Aktien stark - aber Nvidia verliert trotzdem -3%. Heute wichtig die nachbörslichen Zahlen von Broadcom..

    Hinweis aus Video: Fugmann´s Trading Woche - Setups von Stefan Jäger
    https://ftw.finanzmarktwelt.de/?campaign_id=20250211FMWWSNV

     

    Das Video "Wall Street: Nervosität steigt - Trump mit neuen Iran-Märchen!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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