Die Wall Street wird nervös - zu Beginn des heutigen Handels ging es plötzlich scharf nach unten. Und das trotz neuer Iran-Wundergeschichten von Trump! Der US-Präsident mit völlig unrealistischen Aussagen - er wolle Khamenei Junior treffen, dessen fast komplette Familie Trump ausgelöscht hatte. Dazu die Aussage Tumps, dass der Iran zugesichert habe, keine Atombombe anzustreben - das behauptet das Regime in Teheran aber schon seit 40 Jahren! Nun beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: die Öl-Lager leeren sich immer weiter, eine Lösung bei der Straße von Hormus ist nicht in Sicht. Auch heute wieder Chip-Aktien stark - aber Nvidia verliert trotzdem -3%. Heute wichtig die nachbörslichen Zahlen von Broadcom..

Hinweis aus Video: Fugmann´s Trading Woche - Setups von Stefan Jäger

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Das Video "Wall Street: Nervosität steigt - Trump mit neuen Iran-Märchen!" sehen Sie hier..