Linken-Chefin zu UN-Scheitern
Schlappe für 'Außenkanzler Merz'
Für Sie zusammengefasst
- Schlappe für den sogenannten Außenkanzler Merz
- Deutschland schwieg bei Bruch des Völkerrechts
- Doppelte Standards verhindern Erfolg bei UNO Wahl
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Linken-Chefin Ines Schwerdtner sieht im Scheitern Deutschlands bei der Wahl in den UN-Sicherheitsrat eine "Schlappe für den sogenannten Außenkanzler Friedrich Merz". Es sei auch die Quittung dafür, dass Deutschland in den entscheidenden Konflikten dieser Tage den Mund gehalten und Völkerrechtsbrüche nicht eindeutig benannt habe, sagte sie "T-Online".
"Ob Gaza, Venezuela oder Iran-Krieg: Deutschland hat zum Bruch des Völkerrechts geschwiegen, wenn die USA oder Israel sie begangen haben. Das sind Musterbeispiele für doppelte Standards. So gewinnt man keine Wahlen bei der UNO." So habe Deutschland ihrer Meinung nach in ihrem obersten Gremium auch nichts zu suchen./csd/DP/he
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen