Portugal und Österreich jubeln über Wahl in UN-Sicherheitsrat

NEW YORK (dpa-AFX) - Portugal und Österreich feiern in New York ihren Einzug in den mächtigen UN-Sicherheitsrat für die kommenden zwei Jahre. Der Sieg sei Resultat einer "intensiven und koordinierten Werbekampagne" und eines 15 Jahre langen Wahlkampfes, sagte Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in New York. Paulo Rangel, Außenminister Portugals, sagte, der Einsatz für die Prinzipien der Vereinten Nationen und den Multilateralismus habe sich für das Land ausgezahlt. Beide Länder ziehen ab Januar 2027 zum vierten Mal in den Rat, teilten die Politiker mit.

Deutschland war den beiden Ländern im Rennen um zwei frei werdende Sitze in der Regionalgruppe "Westeuropa und andere" unterlegen. Im Sicherheitsrat sitzen neben den fünf ständigen Mitgliedern zehn nicht ständige Mitglieder.