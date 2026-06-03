Siemens Energy will für eine weitere Milliarde Euro eigene Aktien zurückkaufen
- Siemens Energy stockt Rückkaufprogramm auf 1 Mrd
- Aktien für Vergütungsprogramme und Einziehung geplant
- Gesamtausschüttungen 2025/26 bis zu 3,6 Milliarden Euro
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat am Mittwoch die anlässlich der Zahlenvorlage Mitte Mai angekündigte Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms beschlossen. Bis zum 30. September sollen für bis zu eine Milliarde Euro eigene Papiere erworben werden, teilte das Unternehmen mit. Verwendet werden sollen die Aktien für Vergütungs- bzw. Belegschaftsprogramme. Der Rest soll eingezogen werden.
Den Schritt hatte das Unternehmen im Mai mit den positiven Mittelzuflüssen begründet. Damit erhöhen sich die gesamten Ausschüttungen an die Aktionäre 2025/26 (per Ende September) auf bis zu 3,6 Milliarden Euro, wie es geheißen hatte. Siemens Energy hat im laufenden Geschäftsjahr den Angaben zufolge bereits rund 2,4 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Aktionäre zurückfließen lassen. Im vergangenen November hatte Siemens Energy Aktienrückkäufe über insgesamt bis zu sechs Milliarden Euro bis 2028 angekündigt.
Die Geschäfte laufen derzeit bei dem Konzern rund, der bereits Ende April dank einer robusten Nachfrage deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn veröffentlicht und die Jahresprognose erhöht hatte. Der Krieg im Nahen Osten hat sich dabei den Angaben zufolge bislang nur sehr begrenzt auf Auftragseingang, Umsatz und Rentabilität ausgewirkt./he/tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 159,6 auf Tradegate (03. Juni 2026, 19:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -13,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 127,95 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +24,95 %/+40,57 % bedeutet.
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Guten Tag !
Derzeit zeigt sie erste Tendenzen sich um 160 zu stabilisieren. Ggf. hält sie dieses Niveau. Ansonsten ist bei ~154-152 € Schluss, spätestens bei ~148-146.
Der krasse Flush scheint vorerst durch zu sein – das hohe Volumen von über 5 Mio. Stück am Freitag könnte durchaus eine Art Kapitulationsphase gewesen sein. Aktuell liegt das Volumen wieder leicht über dem Durchschnitt.
Fundamental hat sich bei Siemens Energy aus meiner Sicht nichts Grundlegendes verändert. Vieles spricht derzeit eher für eine Sektorrotation, siehe Kursverlauf GE Vernova. Viel Kapital rotiert derzeit einfach stark in andere Sektoren wie KI/Chips, Raumfahrt oder teilweise wieder Software.
Einige hier sind sehr früh von einer Bodenbildung ausgegangen, obwohl der Markt dafür bisher noch keine klare Bestätigung geliefert hatte.
Technische Indikatoren wie der Relative Strength Index lagen in der 14-Tage-Betrachtung um die 42 bis 54, was eher neutral ist. Der Average True Range hat sich in den letzten 20 Tagen bei etwa 3,59 Euro eingependelt, was einer Schwankung von rund 3,36 % entspricht – also moderate Volatilität. Der Trend zeigt insgesamt weiterhin nach oben, obwohl es kurzfristige Konsolidierungen gab.
Fundamental gesehen haben sich die Geschäftszahlen verbessert: Siemens Energy steigerte den Gewinn pro Aktie auf 0,79 Euro im letzten Quartal und erzielte einen Umsatzanstieg von über 8 %. Analysten erwarten ein beschleunigtes Umsatzwachstum von rund 12 % jährlich bis 2026. Die Aktie hat seit Jahresbeginn etwa 24 % zugelegt. Insgesamt signalisiert der Markt derzeit ein Outperform-Rating, und die Konsensschätzungen erwarten einen weiteren Wertzuwachs. Sollte die Aktie über bestimmte Widerstände klettern, könnte sich dieser Trend weiter bestätigen.
Diese Kombination aus positiven technischen Signalen und verbesserten Fundamentaldaten spricht für eine fortlaufend positive Entwicklung.