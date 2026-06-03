Siemens Energy will für eine weitere Milliarde Euro eigene Aktien zurückkaufen

Guten Tag !





Tja leider ist das so an der Börse. Die Kurse werden meiner (langjährigen - ja ja ich weiß, Opa erzählt wieder vom Krieg) Erfahrung nach zunehmend von Irrationalitäten bestimmt. Das gilt sowohl nach oben als auch nach unten.

Meiner Meinung nach ist es von daher unmöglich, wirklich kurzfristige Kursbewegungen einigermaßen zuverlässig abschätzen zu können- auch wenn´man sich sehr intensiv mit einem Unternehmen beschäftigt.

Meine "Lehre" aus dieser persönlichen Erkenntnis: Es bringt nichts, eine Aktie nur kurze Zeit halten und dann Gewinne machen zuwollen. Ich schaue mir das Unternehmen und die Zahlen und vor allem die Märkte auf denen das Unternehmen unterwegs ist, genau an- so genau wie das eben möglich ist. Und wenn ich dann zu dem Schluss komme, dass der Kurs in Bezug auf die Erwartungen akzeptabel ist, kaufe ich und schließe wenn möglich auch noch einen Sparplan ab und gebe dem Unternehmen ein paar Jahre Zeit.

Zwischenzeitlich handle ich nur dann, wenn sich irgendwelche Besonderheiten ergeben. Also der Kurs stürzt - wenn ich dann immer noch vom Unternehmen und dessen Perspektiven überzeugt bin, kaufe ich opportunistisch nach. Oder das Unternehmen hat seine Ziele nicht erreicht etc. Dann würde ich zur Not auch verkaufen.

Ist aber nur meine persönliche Meinung.