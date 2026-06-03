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    Anti-Schleuser-Aktion der Bundespolizei in Afrika

    Für Sie zusammengefasst
    • Helpdesk in Algier prüft Dokumente multinational
    • Fast 500 verdächtige Pässe und Visa geprüft
    • Deutscher Pass von den Seychellen per Foto
    Anti-Schleuser-Aktion der Bundespolizei in Afrika
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    POTSDAM (dpa-AFX) - Bei einer Aktion gegen Schleuserbanden hat die Bundespolizei mit ausländischen Partnern mehrere Hundert verdächtige Dokumente überprüft. Überrascht waren die Polizisten, als ihnen von den Seychellen auch ein deutscher Pass per Foto übermittelt wurde. Er gehört einem Deutschen, der dort während eines Aufenthalts im Juli 2024 nach einer Schnorcheltour als vermisst gemeldet worden war.

    Dokumentencheck in Algier

    An dem Einsatz, der am 20. Mai begonnen hatte, nahmen laut Bundespolizei 40 Staaten der Afrikanischen Union, die spanische Nationalpolizei und - über ein Kooperationsnetzwerk der Spanier - auch fast alle Staaten Südamerikas teil. Im Zentrum des Geschehens stand den Angaben zufolge ein "gemeinsamer Helpdesk zur schnellen Prüfung von Dokumentenfälschungen und Dokumentenmissbrauch", den die Bundespolizei in der algerischen Hauptstadt Algier aufgebaut hatte.

    Anfragende Polizisten aus afrikanischen Staaten hätten dort binnen weniger Minuten schnell über einen eigens zur Verfügung gestellten Polizei-Messengerdienst Unterstützung bei der Einschätzung von Dokumenten erhalten. Insgesamt seien während der Aktion fast 500 verdächtige Dokumente geprüft worden. Somit hätten etliche illegale Einreisen in die Europäische Union mit gefälschten Pässen oder Schengen-Visa im Vorfeld verhindert werden können./abc/DP/he






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