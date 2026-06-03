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    Red Bull Basement hilft Gründern dabei, ihre Idee in ein finanziertes Start-up zu verwandeln

    Der weltweite Innovationsinkubator von Red Bull senkt die Einstiegshürden für Erstgründer durch KI-Tools, beteiligungsfreie Finanzierung und eine Erfolgsbilanz, die von den Reisfeldern der Philippinen bis nach San Francisco reicht.

    SAN FRANCISCO, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das Weltfinale von Red Bull Basement 2026 findet morgen in San Francisco seinen Abschluss, wo 40 nationale Siegerteams aus 40 Ländern ihre Startup-Ideen vorstellen werden, die sie mithilfe von KI-Tools und Vibe-Coding zu funktionsfähigen MVP-Demos weiterentwickelt haben. Der von Red Bull unterstützte globale Innovationsinkubator richtet sich an Erstgründer, die sich mit einer Idee bewerben können, ohne dass ein Prototyp, ein eingetragenes Unternehmen oder eine Kapitalbeteiligung erforderlich sind.

    Teilnehmer am Red Bull Basement

    Die Ausgabe 2026 zog weltweit mehr als 100.000 Bewerber an und ist das erste in den USA ausgetragene Weltfinale von Red Bull Basement. Das Programm gliedert sich in vier Phasen: Bewerbung, nationale Endrunden, Entwicklungsphase und Weltfinale, wobei die Gründer von der Einreichung ihrer Idee bis hin zur globalen Pitch-Bühne begleitet werden.

    Während der Entwicklungsphase, die vom 18. bis 30. Mai stattfand, nutzten die nationalen Gewinner „Vibe Coding" – die Praxis, funktionale Software durch Eingaben in natürlicher Sprache an KI zu erstellen –, um ihre Startup-Ideen in funktionierende MVP-Demos umzusetzen.  
    Zu den Finalistenprojekten gehören das deutsche „Please Touch This Art", das mithilfe von KI-gestütztem 3D-Druck Kunstwerke in Museen für blinde und sehbehinderte Menschen taktil macht; das belgische „SIGNIVO", ein KI-Smart-Handschuh, der Gebärdensprache in gesprochene Worte umwandelt; das japanische „LU-MOS", eine auf einem gemeinsamen Standard basierende Rover-Plattform für Mondmissionen; sowie das kanadische „TruthShield AI", ein agentisches KI-Gesichtserkennungs-Schutzschild.

    „Es ging nicht nur darum, anzutreten oder zu gewinnen. Es geht darum, Momente und Erinnerungen mit Gleichgesinnten zu teilen", sagte Aldrin Sojourner „Soj" Gamayon, der Gewinner des Red Bull Basement Weltfinales 2024 aus den Philippinen und Gründer von AgriConnect.
    Gamayon entwickelte AgriConnect nach 80 Interviews mit Landwirten, darunter auch eines mit seinem Onkel, um Kleinbauern dabei zu helfen, ihre Ernten zu überwachen, Schädlinge zu bekämpfen und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Taifune zu stärken. Sein Weg von Ilocos Norte auf den Philippinen bis auf die Bühne des Red Bull Basement bleibt ein Meilenstein für den Fokus des Programms auf Gründer, die von Problemen in ihrer Gemeinschaft ausgehen.

    Der weltweite Gewinner 2026 erhält von Red Bull eine beteiligungsfreie Förderung in Höhe von 100.000 US-Dollar, Microsoft Azure-Gutschriften im Wert von 25.000 US-Dollar sowie Mentoring durch Red Bull Ventures. Red Bull übernimmt zu keinem Zeitpunkt des Programms Beteiligungen und positioniert Red Bull Basement damit als globalen Startup-Wettbewerb für Erstgründer, die KI-Tools nutzen, um ihre Idee in ein MVP umzusetzen.

    SI/MI-Assets über den Red Bull Content Pool herunterladen: redbullcontentpool.com/redbullbasementWF2026
    Mehr für Medien: redbull.com/int-de/events/red-bull-basement-world-final-2026
    Medienkontakt: service@redbullcontentpool.com

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2993335/Red_Bull_Basement_Participant.jpg
    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2993336/Red_Bull_Basement.jpg
    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2818025/5999617/Red_Bull_Logo.jpg

     

    Red Bull Basement

     

    Red Bull Logo

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/red-bull-basement-hilft-grundern-dabei-ihre-idee-in-ein-finanziertes-start-up-zu-verwandeln-302790579.html





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