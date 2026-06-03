Börsen Update
Börsen Update USA - 03.06. - Dow Jones schwach -0,85 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:43) bei 50.888,96 PKT und fällt um -0,85 %.
Top-Werte: Amgen +3,34 %, Walmart +3,26 %, Caterpillar +1,85 %, Unitedhealth Group +1,76 %, Chevron Corporation +1,68 %
Flop-Werte: IBM -5,99 %, Salesforce -4,54 %, Verizon Communications -3,31 %, Microsoft -3,06 %, NVIDIA -2,96 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.590,10 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +7,08 %, Western Digital +4,88 %, Intel +4,82 %, Qualcomm +4,73 %, Advanced Micro Devices +4,35 %
Flop-Werte: Palo Alto Networks -9,38 %, Zscaler -7,85 %, Charter Communications Registered (A) -6,26 %, Palantir -5,88 %, AppLovin Registered (A) -5,86 %
Der S&P 500 steht bei 7.571,56 PKT und verliert bisher -0,59 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +7,08 %, Texas Pacific Land +6,96 %, Incyte +6,19 %, Moderna +5,68 %, Medtronic +5,53 %
Flop-Werte: Palo Alto Networks -9,38 %, Global Payments -8,32 %, Lumentum Holdings -8,13 %, ServiceNow -7,07 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -6,76 %
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