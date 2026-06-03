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    Besonders beachtet!

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    SanDisk Corporation Aktie legt weiter zu - +7,08 % - 03.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SanDisk Corporation Aktie bisher um +7,08 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - SanDisk Corporation Aktie legt weiter zu - +7,08 % - 03.06.2026
    Foto: stock.adobe.com

    SanDisk Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.06.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Mit einer Performance von +7,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SanDisk Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.585,00, mit einem Plus von +7,08 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SanDisk Corporation Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +10,03 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +10,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,03 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SanDisk Corporation um +10,03 % gewonnen.

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    Während SanDisk Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,24 %. Damit gehört SanDisk Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

    SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,03 %
    1 Monat +10,03 %
    3 Monate +10,03 %
    1 Jahr +10,03 %
    Stand: 03.06.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 235,46 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SanDisk Corporation

    +6,08 %
    +9,66 %
    +18,94 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
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