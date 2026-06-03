Aktien New York
Konfliktverschärfung in Nahost bremst nach frühem Nasdaq-Rekord
- US-Börsen unter Gewinnmitnahmen wegen Irankonflikt
- Anleger sorgen sich wegen steigender Ölpreise
- Trumps Zolldrohungen gegen 60 Länder in Aussicht
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen leiden am Mittwoch nach ihrer Rekordjagd unter Gewinnmitnahmen. Anleger entwickelten wieder mehr Bedenken, dass zunehmende Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran die Aussichten auf ein Friedensabkommen beeinträchtigen könnten. Die Folge gegenseitiger Angriffe waren weiter anziehende Ölpreise. Als Thema kamen noch neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump hinzu.
Dem Nasdaq 100 gelang zwar zum Auftakt erneut ein Rekord, doch zwei Stunden vor Schluss stand er mit 0,23 Prozent im Minus bei 30.590 Punkten. Für den Leitindex der Wall Street, den Dow Jones Industrial , ging es um 0,80 Prozent auf 50.900 Zähler abwärts. Für den marktbreiten S&P 500 droht eine neuntägige Gewinnstrecke mit einem halben Prozent Minus auf 7.572 Punkte zu reißen.
Obwohl über eine Verlängerung der seit knapp zwei Monaten geltenden Waffenruhe verhandelt wird, haben sich die USA und der Iran über Nacht eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Experten von UBS warnten vor "Wachstumsrisiken durch einen anhaltenden Energieschock", die aber auch größere geldpolitische Straffungen unwahrscheinlich machten.
Wirtschaftsdaten wurden deshalb kritisch beäugt, ergaben aber ein robustes Bild. Bevor am Freitag der offizielle Jobbericht kommt, teilte der Dienstleister ADP mit, dass die US-Privatwirtschaft im Mai etwas mehr neue Stellen geschaffen hat als erwartet. Außerdem hat sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor im vergangenen Monat stärker als erwartet aufgehellt und im April war der Auftragseingang in der Industrie etwas stärker als erwartet gestiegen.
Trumps Zolldrohungen richten sich gegen insgesamt 60 Länder mit dem Argument, dass diese Importe von Produkten aus mutmaßlicher Zwangsarbeit nicht verhinderten oder bestehende Importverbote nicht genügend überprüften. Demnach müssen etwa die Europäische Union (EU), Großbritannien und die Schweiz sowie Kanada und China mit zusätzlichen Zöllen zwischen 10 und 12,5 Prozent rechnen.
In der Breite fehlte US-Aktien nun der Treibstoff für einen weiteren Anstieg. Vereinzelt hielt die KI-Euphorie aber an, wie Marvell Technology mit einer fortgesetzten Kursrally zeigten. Sie knüpften mit einem Anstieg um 5,3 Prozent an die jüngsten Sprünge an, die damit verknüpft wurden, dass der Nvidia-Chef Jensen Huang dem Unternehmen den Aufstieg in den Kreis der Eine-Billion-Dollar-Unternehmen zutraut.
Bei Chipwerten waren vermehrt noch Kursgewinne drin, während im Tech-Sektor die zuletzt schwankenden Software-Aktien sowie die stark gelaufenen IT-Werte unter Gewinnmitnahmen litten. Intel -Aktien erholten sich um 3,6 Prozent vom jüngsten Rückschlag, der mit drohender Konkurrenz von Nvidia im Geschäft mit PC-Hauptprozessoren begründet worden war. Titel des Intel-Konkurrenten AMD legten um 3,5 Prozent zu und stellten erneute einen Rekord auf.
Weitere Gewinnmitnahmen gab es bei den Aktien von Palo Alto Networks , die nach ihrer Bestmarke vom Montag mit minus sechs Prozent an ihre Vortagsverluste anknüpften. Das IT-Sicherheitsunternehmen hatte mit einem angehobenen Gewinnausblick auf das laufende Quartal positiv überrascht, doch Anleger halten die Potenziale des Unternehmens im Bereich der KI-Bedrohungen wohl für eingepreist.
Die Titel von Gamestop sprangen um fast sieben Prozent hoch. Der Videospiele-Händler steigerte im vergangenen Quartal seinen Umsatz deutlich und erzielte einen Rekordgewinn. Zudem will er eigene Aktien im Wert von zwei Milliarden US-Dollar zurückkaufen.
Im Dow zogen die Aktien von Sherwin-Williams nach ihrem Rückgang der vergangenen Tage um 1,5 Prozent an. Der Lack- und Farbenhersteller und sein japanischer Branchenkollege Nippon Paint Holdings haben ihre Pläne für eine Übernahme von Akzo Nobel wegen des Widerstands der Niederländer aufgegeben./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Marvell Technology Aktie
Die Marvell Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,47 % und einem Kurs von 468,3 auf Tradegate (03. Juni 2026, 20:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Marvell Technology Aktie um +43,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +86,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Marvell Technology bezifferte sich zuletzt auf 231,32 Mrd..
Marvell Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1200 %.
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Moin, einen sonnigen Tag zusammen!
Gerade markieren meine beiden Depots mal wieder ein ATH, wie viele es in diesem Jahr schon waren kann ich nicht sagen, es läuft gut.
Vom Depotvolumen her bin ich aktuell über dem Level, dass ich vor den Verkäufen für das Haus hatte, irre. Im letzten Jahr komme ich inkl. der Neuerwerbungen (ex Hauskapital) auf eine super Rendite von 14,8 %. Ohne neue Investitionen wären es ca. 10% gewesen, auch ordentlich. Genau ausrechnen kann und will ich das gar nicht.
Sonderthemen:
Alphabet: Nachdem letzte Jahr Alphabet für einen KI-Verlierer erklärt wurde, ist die Aktie massiv angestiegen. Das freut mich sehr, da diese Aktie auch in den Depots meiner Kinder liegt. (ich hatte zu einem günstigen Zeitpunkt zugeschlagen und habe das auch hier im Forum von Alphabet gepostet) Vom KI-Verlierer hat die Story komplett gedreht und man geht nun davon aus das Gemini ganz vorne mitspielen kann. Meine eigenen Tests bestätigen die Brillanz von Gemini.
PayPal: Tja was soll ich sagen. Mein Investment Case ist voll nach hinten los gegangen. Alex Chris ist leider nicht mehr CEO und die ganzen Zukunftsaussichtigen und Planungen sind hinfällig. Meine Position und sehr groß und ordentlich (aber verkraftbar) im Minus. Ich werden halten und die kommenden 2 Jahre abwarten was passiert. Meine aktuelle Einschätzung ist, dass im Bereich der Zahlungsdienstleisten einfach viel zu viele Unternehmen aktiv sind, und ständig neue dazu kommen. PayPal verdient richtig gut Geld, ist aber einem sehr intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Es können nicht alle stark wachsen. Jetzt mit der Banklizenz muss man sehen was passiert. Eigentlich müsste Paypal Firmen wie Visa und Mastercard direkt angreifen können und in der Lage sein, dieses Geschäft zu disruptieren. Das sind Dinosaurier gegen Formel 1 Renner… das muss Paypal gewinnen können- Das Potential ist weiterhin gigantisch, aber es fehlt eine klare Strategie dieses Angriff auch umzusetzen. Im schlimmsten Fall dauert es noch viele Jahre in intensivem Wettbewerb und am Ende gibt es nur verlierer. Ich hoffe das es vorher eine Marktbereinigung gibt und das diverse Anbieter, die Verluste schreiben, aus dem Markt ausscheiden.
Palo Alto: ich hatte Aktien der israelischen Power-Firma Cyberark. Diese wurde von Palo Alto übernommen. Aus dem Grund hat sich meine Position in Palo Alto noch mal vergrößert. Auf die Barkomponente der Transaktion warte ich seit fast 3 Monaten. Ergebnis keine Cyberark mehr: schade den ich lag 450% vorne, dafür Palo Alto… da liege ich 800% vorne auch nicht so schlecht.
Software-Aktien: In den letzten Monaten gab es Softwareaktien zu attraktiver Bewertung. Sektor-Übergreifend wird hier ein Umsatzverlust eingepreist, der durch KI entsteht. In den Bilanzen ist davon aber nichts zu sehen. Ich gehe davon aus, dass dies eine sehr gute Gelegenheit darstellt in Spitzenunternehmen einzusteigen. Ähnlich wie der Markt bei Alphabet falsch lag, liegt er meiner Meinung nach auch bei Software und SaaS-Plattformen falsch. Aus dieser Überzeugung heraus habe ich Aktien von Monday.com, Service Now und Adobe erworben. Für meine Kinder habe ich Nemetschek und SAP erworben. Wobei die SAP-Order noch nicht bedient wurde. Hätte ich noch mehr Budget würde ich diese Positionen noch mal vergrößern. Ich hätte gerne auch noch SAP und Atlassian gekauft, es lag allein am Cash der begrenzt war/ist.
Öl- Aktien: Meine Öl und Rohstoffaktien sind sehr gut gelaufen. Ich bin mir bewusst das wir aktuell, was diese Themen angeht eine Sonderkonjunktur sehen. Durch die Probleme im Nahen Osten ist der Ölpreis und auch die anderen Rohstoffpreise verzerrt. Das wirkt sich aus auf Unternehmen wie Chevron, Phillips 66, Shell oder auch BHP.Die Frage ist immer wie lange läuft die Sonderkonjunktur noch? Ab wann geht es wieder Richtung Süden? Auf der einen Seite weiß ich um die Sondersituation und was passieren wird, auf der anderen Seite kann eine solche Situation noch Jahrelang bestehen und die Unternehmen könnten noch mal 50-100 Prozent nach oben machen.
Warner Bros Discovery – erheblicher Gewinn. 200%
Docusign – kleiner Gewinn, glaube nicht mehr an die Story… digitale Unterschrift können viele z.B. Adobe
Cyberark: Umtausch in Palo Alto aufgrund der Übernahme
The Trade Desk – Plattform im Sonderangebot – kleine erste Position erworben
Monday.com – Plattform im Sonderangebot – kleine erste Position erworben
Netflix – Plattform im Sonderangebot – Mittlere Position erworben, werde ich weiter aufstocken
Paypal – Aufgestockt, wahrscheinlich ein Fehler
Service Now - – Plattform im Sonderangebot - Mittlere Position erworben, werde ich weiter aufstocken
Adobe – Software zu günstigen Bewertungen, aufgrund KI Angst - Mittlere Position erworben
UPS – Dividendentitel mit günstiger Bewertung / Gelegenheit - Mittlere Position erworben
Kimberly Clark – Aufgestockt in mittlerem Umfang, Dividendentitel mit günstiger Bewertung / Gelegenheit
General Mills – Aufgestockt in kleinerem Umfang, wahrscheinlich ein Fehler
So dann kommen wir mal zu meinen größten Positionen in absteigender Reihenfolge:
1.Microsoft
2.Arista Networks
3.Amazon
4.Alphabet
5.BHP Group
6.Cisco Systems
7.Deutsche Post / DHL
8.PayPal
9.E.On
10. Palo Alto Networks
11. Allianz
12. Shell
13. Roche
14. Pan Americal Silver
15. GSK
16. Walt Disney
17. Lenovo
18. Kimberly Clark
19. Deutsche Telekom
20. Pfizer
Ausblick: Eigentlich war ja mein Ziel, die Anzahl der Positionen zu reduzieren und mehr Geld in weniger Titel zu investieren. Das hat jetzt in der ersten 5 Monaten des Jahres nicht ganz so gut geklappt. Ich hätte vielleicht alles in Service Now stecken sollen und nicht noch in Monday.com und Adobe usw. Gerade mit den small caps hatte ich im letzten Jahr eher weniger Glück. Es macht aber einfach zu viel Spass. Also bitte nicht nachmachen. Kauft euch lieber eine MSFT oder eine SAP… und nicht diese hilflosen tenbagger Versuche, wie ich sie unternehme. Ich bräuchte einfach mal Beratung.
Ich frage mal: Wenn ihr die Liste oben seht. Welche 3 Aktien würdet ihr heute abstoßen und warum?
Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Gute Woche und gutes Leben euch!
Dividendenstatistik Mai 2026
Hallo allerseits,
Stark: Cisco Systems +32 , ABN AMBRO +17, ING +12, Deutsche Post +9 ,
|ALTRIA GRP INC. DL-,333
|80,57
|BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
|59,85
|CAPITAL STHWEST CORP.DL 1
|19,60
|DEUTSCHE POST AG NA O.N.
|139,89
|SAP SE O.N.
|150,00
|DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
|285,00
|ALLIANZ SE NA O.N.
|188,85
|SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
|47,25
|GL X-N.100 CC DLD
|17,26
|DBS GRP HLDGS SD 2
|43,14
|ABN AMRO BANK DR/EO1
|170,82
JAN 292
FEB 457
MRZ 423
APR 1.264
MAI 1.202