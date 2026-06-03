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    Neue Episode bei Commerzbank/Unicredit

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    Frankfurter schalten Bafin ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank nennt Unicredit-Daten irreführend
    • 7,58 Prozent angedient größtenteils von Banken
    • Commerzbank bittet BaFin um umfassende Prüfung
    Neue Episode bei Commerzbank/Unicredit - Frankfurter schalten Bafin ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank wendet sich mit Blick auf das laufende Übernahmeangebot von Unicredit gegen Aussagen der Italiener vom Vortag. Die zuletzt kommunizierten Daten seien "ohne ergänzende Erläuterungen irreführend und begründen den Verdacht eines Handelns mit dem Ziel, ihre Position in der Wahrnehmung des Marktes künstlich aufzublähen", hieß es in einer am Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung.

    Infolge der Meldungen von Unicredit würden in der öffentlichen Diskussion zunehmend direkt gehaltene Aktien, angediente Aktien, Derivatepositionen und andere Formen wirtschaftlichen Exposures zusammengefasst, beklagten die Frankfurter weiter. In Teilen der Berichterstattung würden Positionen von über 50 Prozent genannt. "Diese Kategorien unterscheiden sich jedoch grundlegend voneinander und sollten nicht gleichgesetzt werden."

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    Die zuletzt gemeldeten angedienten Aktien im Gesamtvolumen von 7,58 Prozent würfen erhebliche Fragen hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Herkunft und Interpretation auf, hieß es weiter. "Nach den der Commerzbank aktuell vorliegenden Informationen konnte bislang keine einzige Angebotsannahme eines institutionellen Investors identifiziert werden, und die Summe sämtlicher Annahmen durch Privatanleger entspricht einem Aktienanteil von lediglich rund 0,05 Prozent." Das insgesamt angediente Volumen stamme überwiegend von Banken und mit ihnen verbundenen Parteien, von denen einige bekannte Derivate-Gegenparteien von Unicredit seien.

    Festzuhalten sei, dass es ein signifikantes Andienen von Aktien gegeben habe, obwohl der Börsenkurs der Commerzbank-Aktie durchgehend über dem implizierten Wert der Angebotsgegenleistung liege. Zudem sei es höchst ungewöhnlich, dass Aktien in der Mitte der Angebotsperiode angedient werden.

    Angesichts der erheblichen kapitalmarktbezogenen und regulatorischen Implikationen dieser Sachverhalte sowie gewichtiger Bedenken ihrer Aktionäre stelle die Commerzbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) die relevanten öffentlich verfügbaren Informationen sowie ihre eigene Analyse und Erkenntnisse zur Verfügung. "Die Commerzbank spricht sich für eine umfassende Prüfung des Sachverhalts aus, um dem Markt ein vollständiges Bild zu geben."

    Am Dienstag hatten die Italiener mitgeteilt, dass sie mit ihrer Übernahmeofferte für die Commerzbank die wichtige Marke von 30 Prozent der Anteile klar überschritten hätten. Commerzbank-Aktionäre hätten ihr Anteile im Umfang von 7,58 Prozent des Grundkapitals angedient. Nachdem das Geldhaus aus Mailand bisher schon 26,77 Prozent der Commerzbank-Aktien gehalten hatte, steige ihre Beteiligung damit rechnerisch auf 34,35 Prozent.

    Mit ihrem freiwilligen Übernahmeangebot vom Mai vermeidet die Unicredit ein Pflichtangebot, das sonst beim Überschreiten der 30-Prozent-Marke vorgeschrieben ist und das angesichts des zuletzt gestiegenen Commerzbank-Aktienkurses wesentlich teurer geworden wäre. Statt Geld bietet die Großbank für jedes Commerzbank-Papier 0,485 Unicredit-Anteile.

    Das ist auf Basis der jüngsten Schlusskurse weniger, als man für eine Commerzbank-Aktie derzeit an der Börse bekommt. Zusätzlich verfügt die Unicredit über Finanzinstrumente, mit denen sie auf eine Menge weiterer Commerzbank-Aktien zugreifen kann. 3,22 Prozent der Anteile kann Unicredit in jedem Fall kaufen, indem die Bank Kaufoptionen zieht. Die Großbank aus Mailand behält sich vor, die bis 16. Juni geltende Offerte bis 3. Juli zu verlängern. Die Unicredit hatte in einer Stellungnahme betont, sie werte die starke Resonanz auf die Offerte "als Beleg für den inneren Wert, den die Investoren in dem Übernahmeangebot der Unicredit erkennen".

    Unicredit hatte im September 2024 einen Aktienverkauf des Bundes genutzt, um in großem Stil bei der Commerzbank einzusteigen. Schnell etablierten sich die Italiener als mit Abstand größter Einzelaktionär der zweitgrößten deutschen Privatbank vor dem deutschen Staat. Unicredit, die bereits mit der Hypovereinsbank (HVB) in Deutschland aktiv ist, sieht bei einem Zusammenschluss Potenzial für milliardenschwere Einsparungen.

    Unicredit-Chef Andrea Orcel wirbt für die Vorzüge größerer Banken und erhöhte am 5. Mai mit einem freiwilligen Kaufangebot für sämtliche Commerzbank-Aktien den Druck. Management, Betriebsrat und Belegschaft der Commerzbank lehnen das aus ihrer Sicht "feindliche" Vorgehen von Orcel ab.

    Aufsichtsrat und Vorstand der Commerzbank haben den Aktionären des Dax -Konzerns abgeraten, ihre Anteile an die Unicredit zu verkaufen - nicht zuletzt, weil das Angebot statt einer Übernahmeprämie einen Abschlag auf den aktuellen Kurs vorsieht. Wer seine Aktien Unicredit andiene, handle sich erhebliche Risiken ein, argumentiert die Commerzbank: Unicredit ist unter anderem eine der größten noch aktiven Auslandsbanken in Russland, auch wenn sie jüngst den Verkauf russischer Geschäftsteile eingeleitet hat.

    Zudem ist nach Einschätzung der Commerzbank im Fall einer Übernahme mit einem deutlich größeren Stellenabbau zu rechnen als im Szenario einer Eigenständigkeit. Statt dem jüngst beschlossenen Abbau von weiteren 3.000 Vollzeitstellen bis 2030 sei im Unicredit-Szenario mit dem Verlust von bis zu 11.000 Jobs zu rechnen, sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. Insgesamt sei der von der Unicredit vorgelegte Plan unrealistisch.

    Die Commerzbank, die 2025 das beste operative Ergebnis ihrer Geschichte erzielt hat, will ihre Aktionäre mit der Aussicht auf steigende Gewinne und höheren Dividenden bei der Stange halten. Der Bund, der noch gut 12 Prozent der Anteile des Instituts, lehnt eine feindliche Übernahme der Commerzbank ebenfalls ab./he/tih

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 24.784 auf Ariva Indikation (03. Juni 2026, 20:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -1,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,06 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +1,54 %/+18,00 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Commerzbank-Aktie: Diskussion über das UniCredit‑Angebot/möglichen Top‑up und dessen Kurswirkung, Angebot‑/Nachfrageeffekte, Widerstand bei rund 37 € und eine Seitwärtszone 29–37 € seit Aug 2025. Nutzer erwarten weiteres Aufwärtspotenzial, planen Nachkäufe bei Rücksetzern, sehen Risiken durch geopolitische Nachrichten und kritisieren Annahme von Angeboten unter dem Börsenkurs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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