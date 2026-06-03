Walmart - Aktie schießt in die Höhe - 03.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Walmart Aktie. Mit einer Performance von +3,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Walmart Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 100,77€, mit einem Plus von +3,74 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Walmart ist der weltweit größte Einzelhändler mit Fokus auf Discount-Handel, Supercentern und E-Commerce. Sortiment: Lebensmittel, Haushaltswaren, Elektronik, Bekleidung, Finanz- und Logistikservices. Starke Marktstellung v. a. in den USA. Wichtige Konkurrenten: Amazon, Costco, Target, Aldi. USPs: Preisführerschaft, enorme Einkaufsmacht, dichte Filial- und Lieferkette, Omnichannel-Ansatz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Walmart Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,56 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walmart Aktie damit um -1,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Walmart auf +5,63 %.

Während Walmart heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,88 %. Damit gehört Walmart heute zu den auffälligeren Werten.

Walmart Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,50 % 1 Monat -10,62 % 3 Monate -7,56 % 1 Jahr +15,38 %

Informationen zur Walmart Aktie

Stand: 03.06.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 8 Mrd. Walmart Aktien. Damit ist das Unternehmen 803,79 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die US-Wirtschaft wächst, doch der Wohlstand kommt nicht bei den Arbeitern an, sondern bleibt bei den Konzernen, deren Besitzern und den Aktionären. Eine historische Entkopplung von Profiten und Löhnen findet statt.

Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Vor allem deutsche Indizes wie DAX, MDAX, SDAX und TecDAX rutschen kräftig ab, während die US‑Märkte moderater nachgeben.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,72 %. Carrefour notiert im Plus, mit +2,53 %. Costco Wholesale notiert im Plus, mit +1,07 %. Target legt um +1,13 % zu Kroger notiert im Plus, mit +0,02 %.

Walmart Aktie jetzt kaufen?

Ob die Walmart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walmart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.