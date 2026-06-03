Euro fällt unter 1,16 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch erstmals seit dem vergangenen Donnerstag wieder unter die Marke von 1,16 US-Dollar gefallen. Zuletzt wurden im New Yorker Handel 1,1597 Dollar für die europäische Gemeinschaftswährung bezahlt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1614 (Dienstag: 1,1649) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8610 Euro.

Im europäischen Nachmittagshandel stützten robuste US-Konjunkturdaten den Dollar. Bevor am Freitag der offizielle Jobbericht kommt, teilte der Dienstleister ADP mit, dass die US-Privatwirtschaft im Mai etwas mehr neue Stellen geschaffen hat als erwartet. Außerdem hat sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor im vergangenen Monat stärker als erwartet aufgehellt und im April war der Auftragseingang in der Industrie etwas stärker als erwartet gestiegen.