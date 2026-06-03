KORREKTUR
Siemens Energy startet mit dem im Mai angekündigten Aktienrückkauf
- Rückkauf eigener Aktien bis 30. September für 1 Mrd
- Teil des angekündigten Aktienrückkaufs über 6 Mrd
- Aktien für Vergütung und Einziehung vorgesehen
(Es wird klargestellt, dass Siemens Energy das Aktienrückkaufprogramm nicht aufstockt, sondern der Rückkauf von eigenen Aktien für eine Milliarde Euro Teil eines bereits angekündigten Programms ist.)
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat mit dem im Mai angekündigten beschleunigten Aktienrückkauf im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 begonnen. Bis zum 30. September sollen für bis zu eine Milliarde Euro eigene Papiere erworben werden, teilte das Unternehmen mit. Verwendet werden sollen die Aktien für Vergütungs- bzw. Belegschaftsprogramme. Der Rest soll eingezogen werden. Der Dax-Konzern hatte diesen Schritt bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal angekündigt.
In den zwölf Monaten bis Ende September sollen insgesamt eigene Anteile für bis zu drei Milliarden Euro zurückgekauft werden. Dies ist wiederum Teil eines sechs Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramms, das bis Ende des Geschäftsjahres 2027/28 läuft.
Die Geschäfte laufen derzeit bei dem Konzern rund, der bereits Ende April dank einer robusten Nachfrage deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn veröffentlicht und die Jahresprognose erhöht hatte. Der Krieg im Nahen Osten hat sich dabei den Angaben zufolge bislang nur sehr begrenzt auf Auftragseingang, Umsatz und Rentabilität ausgewirkt.
Der Kurs der Aktie befindet sich seit Ende 2023 auf einem Höhenflug. Mit einem Börsenwert von derzeit knapp 140 Milliarden Euro zählt Siemens Energy zu den wertvollsten Unternehmen Deutschlands./he/tih/zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 24.779 auf Ariva Indikation (03. Juni 2026, 21:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -11,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 127,78 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +25,11 %/+40,75 % bedeutet.
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Guten Tag !
Derzeit zeigt sie erste Tendenzen sich um 160 zu stabilisieren. Ggf. hält sie dieses Niveau. Ansonsten ist bei ~154-152 € Schluss, spätestens bei ~148-146.
Der krasse Flush scheint vorerst durch zu sein – das hohe Volumen von über 5 Mio. Stück am Freitag könnte durchaus eine Art Kapitulationsphase gewesen sein. Aktuell liegt das Volumen wieder leicht über dem Durchschnitt.
Fundamental hat sich bei Siemens Energy aus meiner Sicht nichts Grundlegendes verändert. Vieles spricht derzeit eher für eine Sektorrotation, siehe Kursverlauf GE Vernova. Viel Kapital rotiert derzeit einfach stark in andere Sektoren wie KI/Chips, Raumfahrt oder teilweise wieder Software.
Einige hier sind sehr früh von einer Bodenbildung ausgegangen, obwohl der Markt dafür bisher noch keine klare Bestätigung geliefert hatte.
Technische Indikatoren wie der Relative Strength Index lagen in der 14-Tage-Betrachtung um die 42 bis 54, was eher neutral ist. Der Average True Range hat sich in den letzten 20 Tagen bei etwa 3,59 Euro eingependelt, was einer Schwankung von rund 3,36 % entspricht – also moderate Volatilität. Der Trend zeigt insgesamt weiterhin nach oben, obwohl es kurzfristige Konsolidierungen gab.
Fundamental gesehen haben sich die Geschäftszahlen verbessert: Siemens Energy steigerte den Gewinn pro Aktie auf 0,79 Euro im letzten Quartal und erzielte einen Umsatzanstieg von über 8 %. Analysten erwarten ein beschleunigtes Umsatzwachstum von rund 12 % jährlich bis 2026. Die Aktie hat seit Jahresbeginn etwa 24 % zugelegt. Insgesamt signalisiert der Markt derzeit ein Outperform-Rating, und die Konsensschätzungen erwarten einen weiteren Wertzuwachs. Sollte die Aktie über bestimmte Widerstände klettern, könnte sich dieser Trend weiter bestätigen.
Diese Kombination aus positiven technischen Signalen und verbesserten Fundamentaldaten spricht für eine fortlaufend positive Entwicklung.