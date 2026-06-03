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    'Deutschlandtrend'

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    Wirtschaft löst Migration als zentrales Problem: ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Unzufriedenheit mit Bundesregierung steigt deutlich
    • Nur 13 Prozent sehen die wirtschaftliche Lage positiv
    • Wirtschaft ersetzt Migration als wichtigstes Problem
    'Deutschlandtrend' - Wirtschaft löst Migration als zentrales Problem: ab
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Unzufriedenheit der Bürger mit der Bundesregierung verfestigt sich nach einer aktuellen Umfrage - während die wirtschaftliche Lage immer schlechter eingeschätzt wird. Nur noch 13 Prozent bewerten die wirtschaftliche Lage in Deutschland positiv, sieben Prozentpunkte weniger als im Januar und so wenig wie zuletzt während der Eurokrise Ende der 2000er-Jahre, wie die jüngste Befragung von Infratest dimap für den ARD-"Deutschlandtrend" ergab. Die deutliche Mehrheit (85 Prozent) bewertet die gegenwärtige wirtschaftliche Lage in Deutschland als weniger gut oder schlecht.

    Wirtschaft löst Migration als zentrales Problem ab

    Die Wirtschaft hat Migration demnach als aktuell größtes Problem in Deutschland abgelöst. 27 Prozent nennen den Angaben zufolge die wirtschaftliche Lage als wichtigste Aufgabe für die Politik. Dahinter folge der Themenbereich Zuwanderung und Flucht (21 Prozent), auf Platz drei werde soziale Ungerechtigkeit, Armut/Bürgergeld (18 Prozent) genannt.

    Als weitere wichtige Probleme gelten demnach Rente beziehungsweise Alterssicherung (zwölf Prozent), der Bereich Bildung (elf Prozent) sowie Umwelt- und Klimaschutz (zehn Prozent).

    Gefragt nach der persönlichen wirtschaftlichen Lage in einem Jahr äußern demnach 53 Prozent der Befragten die Vermutung, ihre persönliche Situation werde etwa gleich sein wie heute. Weitere 38 Prozent rechneten mit einer Verschlechterung in den kommenden zwölf Monaten, in Ostdeutschland sei es fast jeder Zweite.

    Nur 6 Prozent der Bundesbürger glauben den Angaben zufolge an eine Verbesserung ihrer Situation im kommenden Jahr.

    Infratest dimap befragte 1.326 Wahlberechtigte von Montag bis Dienstag dieser Woche./sl/DP/he






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