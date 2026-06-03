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    'LOL

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    Last One Laughing' erobert Prime-Video-Charts weltweit

    Für Sie zusammengefasst
    • LOL Last One Laughing meistgesehene Serie der Maiwoche
    • Staffel sieben mit Bully Herbig Platz fünf weltweit
    • Maxton Hall Platz vier und Der Tiger Platz zehn global
    'LOL - Last One Laughing' erobert Prime-Video-Charts weltweit
    Foto: 484487583

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das deutsche Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" ist bei Prime Video in der letzten Mai-Woche die meistgesehene nicht-englischsprachige Original-Serie weltweit gewesen. Die siebte Staffel der Show mit Michael "Bully" Herbig belegte zudem Platz fünf aller meistgesehenen Serien bei Prime Video weltweit überhaupt - unabhängig von der Sprache, wie der von Amazon betriebene Streaming-Dienst weiter mitteilte.

    Bei "LOL: Last One Laughing" treten prominente Komiker und Entertainer gegeneinander an, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen: Wer lacht oder auch nur grinst, fliegt raus.

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    Prime Video veröffentlicht erstmals wöchentliche globale Top-10-Listen seiner meistgesehenen Titel. Die Ranglisten werden nach Angaben des Streaming-Dienstes nach Serien, Filmen sowie nicht-englischsprachigen Serien und Filmen aufgeteilt. Die Top-10-Listen beruhen demnach auf der weltweiten Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer von Montag bis Sonntag. Veröffentlicht würden sie jeweils mittwochs auf der Webseite About Amazon.

    In der ersten Ausgabe für die Woche vom 25. bis 31. Mai 2026 sind neben "LOL: Last One Laughing" den Angaben zufolge zwei weitere deutsche Titel in den globalen Top 10 vertreten: Die Prime-Original-Serie "Maxton Hall" belegt Platz 4 der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Serien, der Prime-Original-Film "Der Tiger" Platz 10 der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Filme./sl/DP/he

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    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 214,2 auf Tradegate (03. Juni 2026, 21:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -6,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +41,96 %/+55,50 % bedeutet.




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