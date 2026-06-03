Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 03.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
IBM
Tagesperformance: -6,32 %
Tagesperformance: -6,32 %
Platz 1
Performance 1M: +34,29 %
Performance 1M: +34,29 %
Honeywell International
Tagesperformance: -4,90 %
Tagesperformance: -4,90 %
Platz 2
Performance 1M: +9,51 %
Performance 1M: +9,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Honeywell International
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein vorsichtig optimistischer Blick auf Honeywell: Fokus liegt auf Spin-offs, Timing und Positionsgrößen statt konkreten Kurszahlen oder Bewertungen. Diskussionen drehen sich um Aufbau einer sechsstelligen Position nach den Spin-offs oder Verkauf vor Juni, um Split-Stress zu vermeiden. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Honeywell International eingestellt.
Salesforce
Tagesperformance: -4,79 %
Tagesperformance: -4,79 %
Platz 3
Performance 1M: +5,08 %
Performance 1M: +5,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Salesforce-Sentiment beim wallstreetONLINE-Forum: Fundamentale Kennzahlen stark (Umsatz/Profit), Margen & Cashflow robust; KI-Trend positiv. Wachstum verlangsamt, Ausblick häufig als enttäuschend gesehen; Aktie reagiert oft verhalten trotz guter Zahlen. Vorbörslich um -1,4% berichtet; Konsens: solide, profitabel, gut geführt – aber keine Euphorie. Langfristig attraktives Quality/Value-Tech-Profil; kurzfristig moderat neutral.
Walmart
Tagesperformance: +3,84 %
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 4
Performance 1M: -10,62 %
Performance 1M: -10,62 %
Amgen
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 5
Performance 1M: +3,42 %
Performance 1M: +3,42 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,12 %
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 6
Performance 1M: +10,00 %
Performance 1M: +10,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum ist das NVIDIA-Sentiment gemischt: Ein Hinweis auf Gewinne mit Nvidia (Beitrag 5) steht neben allgemeiner Markt-Skepsis, insbesondere zur Breite des NASDAQ100 und zur Tech-Konzentration. Zu Kurs, Bewertung oder technischen Details fehlen sachlich-quantitative Angaben; die 14-Tage-Entwicklung bzw. deren Prozentsatz wird nicht genannt. Insgesamt keine klare Richtung erkennbar.
Amazon
Tagesperformance: -2,82 %
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 7
Performance 1M: -6,61 %
Performance 1M: -6,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend vorsichtig optimistisch. Kurs ca. 232 EUR; zuletzt -1,4%; YTD + ca. 20%. Technisch: Kurs über 50-Tage-Durchschnitt, RSI ~74. Fundamentale Impulse: Prime Day (23.–26. Juni) stärkt Q2-Umsatz; AWS-Wachstum, KI-Partnerschaften; ASCS-Logistik stärkt Reichweite. 14-Tage-Veränderung: nicht aus den Beiträgen ersichtlich. Ergebnis: moderater Aufwärtsimpuls, jedoch Kurzfrist-Konsolidierung möglich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Microsoft
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 8
Performance 1M: +4,42 %
Performance 1M: +4,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum wird Microsoft aktuell gemischt bewertet. Der Kurs liegt um 400 EUR; die 14-Tage-Entwicklung beträgt ca. -9%. Einige Anleger erwägen Gewinnmitnahmen bei 385 EUR, andere setzen auf weiteres Aufwärtspotenzial und 500–600 EUR als mögliches Ziel. Beitrag 1 verweist auf Dan Ives’ Ansicht, MSFT sei misspriced.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.
Verizon Communications
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 9
Performance 1M: -2,96 %
Performance 1M: -2,96 %
American Express
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 10
Performance 1M: -4,66 %
Performance 1M: -4,66 %
Boeing
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 11
Performance 1M: -5,93 %
Performance 1M: -5,93 %
wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte