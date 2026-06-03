Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -9,04 %
Tagesperformance: -9,04 %
Platz 1
Performance 1M: +56,63 %
Performance 1M: +56,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks
Aus dem wallstreet-online-Forum ergibt sich ein überwiegend positives Sentiment zu Palo Alto Networks. Fundamentale Kennzahlen: Umsatz 3,0 Mrd USD; non-GAAP EPS 0,85; FY26-Guidance hoch. KI-Sicherheitsgeschäft und Pipeline als Wachstums-Treiber. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ca. +11% (Beitrag 8). Risiken durch KI-getriebene Cyberbedrohungen; Gesamteindruck bleibt positiv, aber vorsichtig.
Zscaler
Tagesperformance: -7,64 %
Tagesperformance: -7,64 %
Platz 2
Performance 1M: -2,52 %
Performance 1M: -2,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: negative Chart-Argumente, aber Hinweise auf solides Umsatzwachstum (+ca. 25%) und Potenzial nach Bodenbildung. Beitrag 1 verweist auf ein Guggenheim-Upgrade auf Buy. Insgesamt leicht optimistisch, dennoch vorsichtig; konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +7,08 %
Tagesperformance: +7,08 %
Platz 3
Performance 1M: +9,00 %
Performance 1M: +9,00 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -6,82 %
Tagesperformance: -6,82 %
Platz 4
Performance 1M: -21,37 %
Performance 1M: -21,37 %
Palantir
Tagesperformance: -6,72 %
Tagesperformance: -6,72 %
Platz 5
Performance 1M: +0,22 %
Performance 1M: +0,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Palantir-Sentiment: Beitrag 1 meldet heute ca. -6% Kursbewegung und verweist auf KI-Branchentrend sowie regulatorische Unsicherheiten als mögliche Ursache. Weitere Posts sprechen von einer scheinbar positiven Markt-Relativität (ALPHA zum Index) und spekulativen Treibern wie angeblichen Dell-Aufträgen. Konkrete Fundamentaldaten oder ein klares 14-Tage-Muster fehlen in den Beiträgen.
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -6,33 %
Tagesperformance: -6,33 %
Platz 6
Performance 1M: -25,73 %
Performance 1M: -25,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt das Anleger-Sentiment zu Microstrategy (Strategy) gemischte Sicht: Kurzfristig belasten Leverage- und Bitcoin-Bewegungen den Kurs; BTC-Verluste um ca. 7% und MSTR-Verluste um ca. 10% werden genannt, Institutionelle akkumulieren weiter, NASDAQ bleibt grün. Langfristig gilt BTC als relevante Infrastruktur, Strategy als Hebel auf Bitcoin. Die 14-Tage-Perf. ist im Beitrag nicht beziffert. Kursvolatil bleibt hoch.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -6,25 %
Tagesperformance: -6,25 %
Platz 7
Performance 1M: +25,00 %
Performance 1M: +25,00 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,51 %
Tagesperformance: +5,51 %
Platz 8
Performance 1M: +38,47 %
Performance 1M: +38,47 %
Honeywell International
Tagesperformance: -5,42 %
Tagesperformance: -5,42 %
Platz 9
Performance 1M: +9,51 %
Performance 1M: +9,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Honeywell International
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein vorsichtig optimistischer Blick auf Honeywell: Fokus liegt auf Spin-offs, Timing und Positionsgrößen statt konkreten Kurszahlen oder Bewertungen. Diskussionen drehen sich um Aufbau einer sechsstelligen Position nach den Spin-offs oder Verkauf vor Juni, um Split-Stress zu vermeiden. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Honeywell International eingestellt.
Comcast (A)
Tagesperformance: -5,13 %
Tagesperformance: -5,13 %
Platz 10
Performance 1M: -12,39 %
Performance 1M: -12,39 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -5,09 %
Tagesperformance: -5,09 %
Platz 11
Performance 1M: +78,69 %
Performance 1M: +78,69 %
Qualcomm
Tagesperformance: +4,95 %
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 12
Performance 1M: +43,54 %
Performance 1M: +43,54 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,84 %
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 13
Performance 1M: +25,03 %
Performance 1M: +25,03 %
PayPal
Tagesperformance: -4,73 %
Tagesperformance: -4,73 %
Platz 14
Performance 1M: -15,06 %
Performance 1M: -15,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
PayPal-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: überwiegend skeptisch bis gemischt. Mehrere Beiträge sehen fortlaufende Kursverluste und eine schwache Wachstumsgeschichte; einige empfehlen Käufe bei fallenden Kursen, basierend auf fundamentalen Stärken (robuste Bilanz, Free Cash Flow, negative Nettoverschuldung, Aktienrückkäufe). Ergebnisse werden als solide gesehen, doch der Ausblick hängt von den nächsten Jahren ab. 14-Tage-Kursentwicklung: negativ; exakte Prozentzahl wird nicht genannt.
Intel
Tagesperformance: +4,54 %
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 15
Performance 1M: +14,53 %
Performance 1M: +14,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Intel-Sentiment: Fundamentale Verbesserungen durch BoA-Auftritt sowie 18A/Foundry-Ausbau und AI-Nachfrage unterstützen Optimismus; institutionelle Käufe werden genannt. Skeptische Stimmen halten 70$ für unrealistisch, 80–100$ als mögliche Spanne wird diskutiert. Kurzfristig bleibt der Kurs volatil; 14-Tage-Entwicklung variiert je nach Perspektive.
Fastenal
Tagesperformance: +4,18 %
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 16
Performance 1M: +4,48 %
Performance 1M: +4,48 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,12 %
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 17
Performance 1M: +53,11 %
Performance 1M: +53,11 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,12 %
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 18
Performance 1M: +66,82 %
Performance 1M: +66,82 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,08 %
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 19
Performance 1M: +4,89 %
Performance 1M: +4,89 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 20
Performance 1M: -10,64 %
Performance 1M: -10,64 %
Walmart
Tagesperformance: +3,93 %
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 21
Performance 1M: -10,62 %
Performance 1M: -10,62 %
Ross Stores
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 22
Performance 1M: +1,96 %
Performance 1M: +1,96 %
Analog Devices
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 23
Performance 1M: +11,44 %
Performance 1M: +11,44 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +3,53 %
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 24
Performance 1M: +3,25 %
Performance 1M: +3,25 %
Amgen
Tagesperformance: +3,50 %
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 25
Performance 1M: +3,42 %
Performance 1M: +3,42 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 26
Performance 1M: +35,66 %
Performance 1M: +35,66 %
Intuit
Tagesperformance: -3,45 %
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 27
Performance 1M: -20,97 %
Performance 1M: -20,97 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 28
Performance 1M: +0,83 %
Performance 1M: +0,83 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 29
Performance 1M: +10,00 %
Performance 1M: +10,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum ist das NVIDIA-Sentiment gemischt: Ein Hinweis auf Gewinne mit Nvidia (Beitrag 5) steht neben allgemeiner Markt-Skepsis, insbesondere zur Breite des NASDAQ100 und zur Tech-Konzentration. Zu Kurs, Bewertung oder technischen Details fehlen sachlich-quantitative Angaben; die 14-Tage-Entwicklung bzw. deren Prozentsatz wird nicht genannt. Insgesamt keine klare Richtung erkennbar.
Thomson Reuters
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 30
Performance 1M: -10,12 %
Performance 1M: -10,12 %
Shopify
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 31
Performance 1M: -10,09 %
Performance 1M: -10,09 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 32
Performance 1M: -13,53 %
Performance 1M: -13,53 %
Linde
Tagesperformance: +3,01 %
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 33
Performance 1M: +0,78 %
Performance 1M: +0,78 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 34
Performance 1M: +2,50 %
Performance 1M: +2,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
wallstreetONLINE-Sentiment zu KHC: Gemischt. Kurzfristig Kauf bei ca. 19,7€; Ex-Div naht; Unter 20€ als Einstieg plausibel, Skepsis gegenüber dem neuen CEO. Contrarian-Signale (Beitrag 2) und Cramer (Beiträge 3–4) liefern Gegenstimmen. Langfristziel 23–24€ in 2 Jahren; Dividende ca. 1€ p.a., Gesamtrendite ca. 6–30%; Dividendenkürzung auf 0,30$ könnte Kurs unter 20€ drücken. Fundamentals: bessere Inhaltsstoffe (Beitrag 6).
Autodesk
Tagesperformance: -2,98 %
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 35
Performance 1M: -4,92 %
Performance 1M: -4,92 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -2,98 %
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 36
Performance 1M: +2,84 %
Performance 1M: +2,84 %
Amazon
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 37
Performance 1M: -6,61 %
Performance 1M: -6,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend vorsichtig optimistisch. Kurs ca. 232 EUR; zuletzt -1,4%; YTD + ca. 20%. Technisch: Kurs über 50-Tage-Durchschnitt, RSI ~74. Fundamentale Impulse: Prime Day (23.–26. Juni) stärkt Q2-Umsatz; AWS-Wachstum, KI-Partnerschaften; ASCS-Logistik stärkt Reichweite. 14-Tage-Veränderung: nicht aus den Beiträgen ersichtlich. Ergebnis: moderater Aufwärtsimpuls, jedoch Kurzfrist-Konsolidierung möglich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Applied Materials
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 38
Performance 1M: +30,41 %
Performance 1M: +30,41 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 39
Performance 1M: -0,75 %
Performance 1M: -0,75 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 40
Performance 1M: +14,71 %
Performance 1M: +14,71 %
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