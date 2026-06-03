Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 03.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +9,66 %
Tagesperformance: +9,66 %
Platz 1
Performance 1M: -7,65 %
Performance 1M: -7,65 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -9,18 %
Tagesperformance: -9,18 %
Platz 2
Performance 1M: +56,63 %
Performance 1M: +56,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks
Aus dem wallstreet-online-Forum ergibt sich ein überwiegend positives Sentiment zu Palo Alto Networks. Fundamentale Kennzahlen: Umsatz 3,0 Mrd USD; non-GAAP EPS 0,85; FY26-Guidance hoch. KI-Sicherheitsgeschäft und Pipeline als Wachstums-Treiber. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ca. +11% (Beitrag 8). Risiken durch KI-getriebene Cyberbedrohungen; Gesamteindruck bleibt positiv, aber vorsichtig.
Global Payments
Tagesperformance: -8,48 %
Tagesperformance: -8,48 %
Platz 3
Performance 1M: -4,86 %
Performance 1M: -4,86 %
ServiceNow
Tagesperformance: -8,42 %
Tagesperformance: -8,42 %
Platz 4
Performance 1M: +33,72 %
Performance 1M: +33,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
wallstreetONLINE-Forum: Die Anlegerstimmung zu ServiceNow ist gemischt. Positiv: KI‑Potenzial, CEO‑Bewertung, Einstieg um 74€, vorbörslich ca. +10% (Beitrag 13). Negativ: hohe Bewertung, laufende Rotation in Softwareaktien, Gewinne werden mitgenommen. Aus den Beiträgen ergibt sich kein eindeutiger 14‑Tage‑Kursverlauf; Sentiment pendelt zwischen KI‑Chancen und Bewertungsrisiken.
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +7,76 %
Tagesperformance: +7,76 %
Platz 5
Performance 1M: +9,00 %
Performance 1M: +9,00 %
Moderna
Tagesperformance: +7,60 %
Tagesperformance: +7,60 %
Platz 6
Performance 1M: +9,66 %
Performance 1M: +9,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Moderna-Sentiment. Positive Signale durch US-Aufträge (285 Mio USD) und Zulassungsoptionen (MRNA 1010) stehen Skepsis gegenüber Studien und Kosten gegenüber. Institutionelle Anteile ca. 87,5%, Insider 5,5% (gesamt ~93%), Privatanleger ca. 7%. Einige sehen Wendepunkt, andere bezweifeln Kursimpulse. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht eindeutig genannt.
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -7,36 %
Tagesperformance: -7,36 %
Platz 7
Performance 1M: -0,15 %
Performance 1M: -0,15 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -7,34 %
Tagesperformance: -7,34 %
Platz 8
Performance 1M: -21,37 %
Performance 1M: -21,37 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -6,86 %
Tagesperformance: -6,86 %
Platz 9
Performance 1M: +13,87 %
Performance 1M: +13,87 %
United Rentals
Tagesperformance: +6,81 %
Tagesperformance: +6,81 %
Platz 10
Performance 1M: +12,00 %
Performance 1M: +12,00 %
Palantir
Tagesperformance: -6,63 %
Tagesperformance: -6,63 %
Platz 11
Performance 1M: +0,22 %
Performance 1M: +0,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Palantir-Sentiment: Beitrag 1 meldet heute ca. -6% Kursbewegung und verweist auf KI-Branchentrend sowie regulatorische Unsicherheiten als mögliche Ursache. Weitere Posts sprechen von einer scheinbar positiven Markt-Relativität (ALPHA zum Index) und spekulativen Treibern wie angeblichen Dell-Aufträgen. Konkrete Fundamentaldaten oder ein klares 14-Tage-Muster fehlen in den Beiträgen.
Incyte
Tagesperformance: +6,56 %
Tagesperformance: +6,56 %
Platz 12
Performance 1M: +1,96 %
Performance 1M: +1,96 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -6,31 %
Tagesperformance: -6,31 %
Platz 13
Performance 1M: +25,00 %
Performance 1M: +25,00 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -6,18 %
Tagesperformance: -6,18 %
Platz 14
Performance 1M: +75,30 %
Performance 1M: +75,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu SMCI überwiegend positiv. Dell-Report stärkt AI-Server, Rack-Scale-Systeme und Nvidia-Plattformen; SMCI sitzt in der ersten Reihe. News zur taiwanesischen Behörden-Kooperation löste Kursanstieg aus. Einige sehen mittelfristig das ATH-Niveau, andere warnen vor überzogenem Hype. 14‑Tage-Kursentwicklung zeigt Aufwärtsneigung; konkreter Prozentwert fehlt.
Coinbase
Tagesperformance: -6,13 %
Tagesperformance: -6,13 %
Platz 15
Performance 1M: -13,21 %
Performance 1M: -13,21 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -5,91 %
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 16
Performance 1M: +14,99 %
Performance 1M: +14,99 %
Medtronic
Tagesperformance: +5,86 %
Tagesperformance: +5,86 %
Platz 17
Performance 1M: -1,98 %
Performance 1M: -1,98 %
Block (A)
Tagesperformance: -5,79 %
Tagesperformance: -5,79 %
Platz 18
Performance 1M: -1,35 %
Performance 1M: -1,35 %
IBM
Tagesperformance: -5,67 %
Tagesperformance: -5,67 %
Platz 19
Performance 1M: +34,29 %
Performance 1M: +34,29 %
Blackstone
Tagesperformance: -5,49 %
Tagesperformance: -5,49 %
Platz 20
Performance 1M: -12,98 %
Performance 1M: -12,98 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -5,44 %
Tagesperformance: -5,44 %
Platz 21
Performance 1M: -12,87 %
Performance 1M: -12,87 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,38 %
Tagesperformance: +5,38 %
Platz 22
Performance 1M: +38,47 %
Performance 1M: +38,47 %
Aptiv Registered
Tagesperformance: +5,12 %
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 23
Performance 1M: +31,40 %
Performance 1M: +31,40 %
Qualcomm
Tagesperformance: +5,11 %
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 24
Performance 1M: +43,54 %
Performance 1M: +43,54 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -5,06 %
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 25
Performance 1M: -12,39 %
Performance 1M: -12,39 %
Oracle
Tagesperformance: -5,02 %
Tagesperformance: -5,02 %
Platz 26
Performance 1M: +36,43 %
Performance 1M: +36,43 %
Intel
Tagesperformance: +4,97 %
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 27
Performance 1M: +14,53 %
Performance 1M: +14,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Intel-Sentiment: Fundamentale Verbesserungen durch BoA-Auftritt sowie 18A/Foundry-Ausbau und AI-Nachfrage unterstützen Optimismus; institutionelle Käufe werden genannt. Skeptische Stimmen halten 70$ für unrealistisch, 80–100$ als mögliche Spanne wird diskutiert. Kurzfristig bleibt der Kurs volatil; 14-Tage-Entwicklung variiert je nach Perspektive.
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,96 %
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 28
Performance 1M: +25,03 %
Performance 1M: +25,03 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -4,92 %
Tagesperformance: -4,92 %
Platz 29
Performance 1M: -1,34 %
Performance 1M: -1,34 %
PayPal
Tagesperformance: -4,87 %
Tagesperformance: -4,87 %
Platz 30
Performance 1M: -15,06 %
Performance 1M: -15,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
PayPal-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: überwiegend skeptisch bis gemischt. Mehrere Beiträge sehen fortlaufende Kursverluste und eine schwache Wachstumsgeschichte; einige empfehlen Käufe bei fallenden Kursen, basierend auf fundamentalen Stärken (robuste Bilanz, Free Cash Flow, negative Nettoverschuldung, Aktienrückkäufe). Ergebnisse werden als solide gesehen, doch der Ausblick hängt von den nächsten Jahren ab. 14-Tage-Kursentwicklung: negativ; exakte Prozentzahl wird nicht genannt.
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -4,87 %
Tagesperformance: -4,87 %
Platz 31
Performance 1M: +78,69 %
Performance 1M: +78,69 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +4,52 %
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 32
Performance 1M: +31,30 %
Performance 1M: +31,30 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,41 %
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 33
Performance 1M: +4,89 %
Performance 1M: +4,89 %
Fastenal
Tagesperformance: +4,40 %
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 34
Performance 1M: +4,48 %
Performance 1M: +4,48 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,37 %
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 35
Performance 1M: +53,11 %
Performance 1M: +53,11 %
Johnson Controls International
Tagesperformance: +4,22 %
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 36
Performance 1M: +3,35 %
Performance 1M: +3,35 %
DaVita
Tagesperformance: +4,04 %
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 37
Performance 1M: +30,55 %
Performance 1M: +30,55 %
Teradyne
Tagesperformance: +4,01 %
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 38
Performance 1M: +18,70 %
Performance 1M: +18,70 %
Biogen
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 39
Performance 1M: +5,42 %
Performance 1M: +5,42 %
Ross Stores
Tagesperformance: +3,92 %
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 40
Performance 1M: +1,96 %
Performance 1M: +1,96 %
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