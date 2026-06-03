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    EU-Kommission erteilt Zulassung für Imdylltra bei fortgeschrittenem Lungenkrebs

    Mit IMDYLLTRA steht erstmals ein zielgerichteter T‑Zell‑Engager für erwachsene Patienten mit ausgedehntem kleinzelligem Lungenkrebs in Europa zur Verfügung.

    EU-Kommission erteilt Zulassung für Imdylltra bei fortgeschrittenem Lungenkrebs
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die Europäische Kommission hat IMDYLLTRA (Tarlatamab) als Monotherapie für erwachsene Patienten mit ausgedehntem kleinzelligem Lungenkrebs (ES‑SCLC) zugelassen, die nach einer platinbasierten Erstlinienchemotherapie eine systemische Therapie benötigen.
    • Die Zulassung basiert auf der Phase‑3‑Studie DeLLphi‑304 (509 randomisierte Patienten), in der IMDYLLTRA das Sterberisiko um 40 % senkte und das mediane Gesamtüberleben auf 13,6 vs. 8,3 Monate verlängerte (HR 0,60; 95% CI 0,47–0,77; p<0,001).
    • Wirkmechanismus: IMDYLLTRA ist ein bispezifischer T‑Zell‑Engager, der an DLL3 auf SCLC‑Zellen und an CD3 auf T‑Zellen bindet, T‑Zellen aktiviert und so DLL3‑expressierende Tumorzellen ly­siert; DLL3 ist bei bis zu ~96 % der SCLC‑Patienten exprimiert.
    • Wichtige Sicherheitsrisiken: Häufiges Zytokinfreisetzungssyndrom (CRS 56,7%; schwerw. CRS 19,7%), weitere unerwünschte Wirkungen u. a. verminderter Appetit, Fieber, Geschmacksstörungen, Neutropenie (16,9%), Infektionen und Hepatotoxizität; ICANS wurde bei etwa 4,7 % berichtet.
    • Dosierung und Überwachung: Step‑up‑Schema 1 mg am Tag 1, dann 10 mg an Tag 8 und 15 und anschließend alle zwei Wochen; i.v. Infusion über 1 Stunde; Patienten sind insbesondere an Zyklus 1 Tag 1 und Tag 8 engmaschig (mind. 6–8 Stunden, in einigen Richtlinien länger) in einer geeigneten medizinischen Einrichtung zu überwachen und sollten sich nach den Infusionen in der Nähe einer Klinik aufhalten.
    • Weiteres: Amgen führt ein umfangreiches DeLLphi‑Programm mit mehreren Phase‑1b/2/3‑Studien zu IMDYLLTRA in Mono‑ und Kombinationsschemata durch; Hauptdaten wurden u. a. in The New England Journal of Medicine und auf der ASCO 2025 präsentiert.



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