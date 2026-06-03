Amgen Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 03.06.2026

Die Amgen Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,85 % auf 291,90€. Damit gewinnt die Aktie +10,83 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amgen Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 291,90€, mit einem Plus von +3,85 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Amgen ist ein führendes Biotech-Unternehmen mit Fokus auf innovative Therapien in Onkologie, Immunologie, Nephrologie und Knochengesundheit. Wichtige Produkte: Enbrel, Prolia/Xgeva, Repatha, Otezla, Blincyto. Starke Marktstellung durch breite Biologika-Pipeline und Biosimilars. Zentrale Konkurrenten: Roche, Novartis, Pfizer, AbbVie, Bristol Myers Squibb. USP: tiefe Biotech-Expertise, starke F&E, hohe Margen und Cashflows.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Amgen in den letzten drei Monaten Verluste von -11,66 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Amgen Aktie damit um +0,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,42 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Amgen um +3,94 % gewonnen.

Während Amgen heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,10 %.

Amgen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,58 % 1 Monat +3,42 % 3 Monate -11,66 % 1 Jahr +15,64 %

Informationen zur Amgen Aktie

Stand: 03.06.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 540 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 157,16 Mrd.EUR € wert.

Zulassung basiert auf der Phase-3-Studie DeLLphi-304, die eine 40-prozentige Verringerung des Sterberisikos mit IMDYLLTRA im Vergleich zur Chemotherapie nachweist Neuartige Behandlungsoption für Patienten mit fortgeschrittenem kleinzelligem …

Top- und Flop-Aktien am 03.06.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 03.06.2026 im Dow Jones.

So schlagen sich die Wettbewerber von Amgen

Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,83 %. Biogen notiert im Plus, mit +4,11 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,05 %. Regeneron Pharmaceuticals legt um +3,57 % zu AbbVie notiert im Plus, mit +0,96 %.

Amgen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amgen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amgen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.