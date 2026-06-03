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    Unterstützung eines High-Performance-Handels bei einer der weltweit größten Sportveranstaltungen

    LONDON, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Bei einem der weltweit größten Sportereignisse, das in einem der führenden Stadien Europas ausgetragen wurde, haben Teamwork Commerce, Adyen und Miteq ein Premium-Einzelhandelsumfeld im Stadion mit einer vollständig integrierten E-Commerce-Lösung geschaffen, die speziell für den Einsatz unter extremer Auslastung entwickelt wurde.

    Mit über 60.000 Fans, die sich innerhalb weniger Stunden durch den Veranstaltungsort bewegten, bestand die Herausforderung nicht darin, Besucher anzulocken, sondern den Andrang zu bewältigen. In Spitzenzeiten ist eine Einzelhandelsinfrastruktur erforderlich, die Transaktionen sofort abwickeln, Warteschlangen verkürzen und Fans in Bewegung halten kann.

    Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurden Teamwork Commerce, Adyen und Miteq ausgewählt, um ein einheitliches Einzelhandelsökosystem zu schaffen, das RFID-Infrastruktur, Point of Sale und Zahlungsabwicklung nahtlos in einem einzigen Arbeitsablauf vereint.

    „Bei Veranstaltungen dieser Größenordnung ist es die Checkout-Erfahrung, die alles am Laufen hält", sagte Amber Pitman, globale Direktorin für Kundenbindung bei Teamwork Commerce. „Unser POS-System ist darauf ausgelegt, Transaktionen an jeder Kasse einfach und einheitlich zu gestalten, damit Einzelhändler auch in den geschäftigsten Zeiten einen reibungslosen Ablauf gewährleisten können."

    Miteq stellte RFID-fähige Kassensysteme auf Basis der EXO-Technologie bereit, die für Umgebungen mit hohem Kundenaufkommen optimiert sind und einen schnellen, selbstständigen Einkauf ermöglichen, während gleichzeitig Staus an herkömmlichen Kassen vermieden werden.

    „Umgebungen mit hohem Durchsatz erfordern flexible, skalierbare Lösungen", sagte Alex Whiting, geschäftsführender Direktor bei Miteq. „Unsere RFID-gestützte Checkout-Hardware wurde entwickelt, um den Fanfluss aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Transaktionskapazität zu maximieren."

    Teamwork Commerce unterstützte den Point of Sale an 8 festen Kassen und sorgte für einen konsistenten Transaktionsablauf an den jeweiligen Checkout-Punkten, während Adyen sichere, einheitliche Zahlungsabläufe mit Echtzeit-Autorisierung ermöglichte, um eine schnelle und zuverlässige Abwicklung in Spitzenzeiten zu gewährleisten. 

    „Unsere Untersuchungen zeigen, dass mehr als ein Drittel der EU-Kunden einen Kauf abbrechen wird, wenn der Bezahlvorgang zu lange dauert. Das bedeutet, dass Schnelligkeit und Zuverlässigkeit nicht mehr nur ein optionales Extra sind", sagte Nicole Olbe, geschäftsführende Direktorin für das Vereinigte Königreich bei Adyen. „Unsere Plattform verhindert solche Reibungsverluste und stellt sicher, dass jede Transaktion sicher und ohne Verzögerung abgewickelt wird, selbst bei Spitzenauslastung."

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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