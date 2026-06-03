Outcrop erweitert das Gangsystem Aguilar mit neuen hochgradigen Silberabschnitten
Bohrungen in der nördlichen Erweiterung durchteuften 0,80 m (ETW) mit 1.405 g/t AgÄq (1.140 g/t Ag & 3,0 g/t Au), einschließlich 0,23 m mit 2.820 g/t AgÄq (2.264 g/t Ag & 6,3 g/t Au)
3. Juni 2026 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) („Outcrop Silver“) freut sich, die Analyseergebnisse der jüngsten Bohrungen im Zielgebiet Aguilar bekannt zu geben, die das geologische Verständnis eines der am weitesten fortgeschrittenen Gangsysteme innerhalb des Projekts Santa Ana des Unternehmens in Kolumbien weiter verbessern.
Die Bohrungen bestätigten die Kontinuität der beiden Hauptstrukturen Aguilar und Aguilar N und lieferten hochgradige Abschnitte aus zwei weiteren mineralisierten Strukturen, Aguilar NEW und Aguilar NEE, im nördlichen Teil des Zielgebiets. Bei den Bohrungen wurden zudem lokal mineralisierte verzweigte Strukturen durchteuft, was zusätzliche Informationen über die strukturellen Kontrollen der Silbermineralisierung lieferte. Die in der südlichen Erweiterung niedergebrachten Bohrungen bestätigten erfolgreich die Kontinuität der Hauptstruktur Aguilar, obwohl die Stepout-Bohrungen keine signifikanten mineralisierten Abschnitte lieferten.
Highlights
- Aguilar NEW lieferte mehrere hochgradige Abschnitte, darunter 0,60 Meter („m“) geschätzte wahre Mächtigkeit („ETW“) mit einem Gehalt von 1.660 g/t Silberäquivalent1 („AgÄq“) in DH621, 0,80 m ETW mit 1.405 g/t AgÄq in DH604 sowie 0,76 m ETW mit 1.157 g/t AgÄq in DH568.
- Aguilar N ergab hochgradige Abschnitte, darunter 0,49 m ETW mit 1.374 g/t AgÄq in DH596 und 1,27 m ETW mit 716 g/t AgÄq in DH592, was die Kontinuität der Mineralisierung entlang des nördlichen Abschnitts des Zielgebiets untermauert.
- Die Bohrungen durchteuften mehrere mineralisierte Sekundärstrukturen und Verzweigungen, was zusätzliche Informationen über die strukturellen Kontrollen der Silbermineralisierung innerhalb des Systems Aguilar lieferte.
- Stepout-Bohrungen in der südlichen Erweiterung bestätigten die Kontinuität der Hauptstruktur Aguilar, obwohl keine signifikanten mineralisierten Abschnitte erzielt wurden.
„Diese Ergebnisse stärken weiterhin unser Vertrauen in die Größe und Kontinuität des Systems Aguilar“, kommentierte Rob Bruggeman, President und CEO. „Aguilar NEW und Aguilar NEE scheinen neu erkannte Gangstrukturen darzustellen, die eine weitere Folgeexploration rechtfertigen und – wie bei Gangsystemen von Bezirksgröße häufig beobachtet – potenziell die Abgrenzung weiterer Mineralressourcenblöcke in der Zukunft unterstützen könnten, insbesondere innerhalb dieser verdeckten mineralisierten Zonen. Das Gangsystem Aguilar wurde nun auf einer Streichlänge von 1,6 km abgebohrt, und es wurden zusätzliche mineralisierte Strukturen im nördlichen Teil des Zielgebiets identifiziert. Die Erschließung von Aguilar NEW und Aguilar NEE sowie mehrerer mineralisierter Sekundärstrukturen hebt die wachsende strukturelle Ausdehnung von Aguilar hervor und untermauert dessen Bedeutung innerhalb des Bezirks Santa Ana.“
|
Bohrloch-Nr.
|
von
(m)
|
bis
(m)
|
Abschnitt
(m)
|
Geschätzte wahre Mächtigkeit
(m)
|
Ag
g/t
|
Au
g/t
|
AgÄq1
g/t
|
Erzgang
|
DH568
|
46,55
|
47,8
|
1,25
|
0,76
|
905
|
2,85
|
1157
|
Aguilar NEW
|
einschließlich
|
46,99
|
47,42
|
0,43
|
0,26
|
2608
|
8,16
|
3328
|
Aguilar NEW
|
und
|
142,82
|
144,27
|
1,45
|
0,85
|
345
|
0,79
|
414
|
Aguilar N
|
einschließlich
|
142,82
|
143,12
|
0,30
|
0,18
|
1370
|
2,88
|
1624
|
Aguilar N
|
DH569
|
Schwach mineralisiert
|
Aguilar
|
DH572
|
Schwach mineralisiert
|
Aguilar
|
DH574
|
140,08
|
140,41
|
0,33
|
0,29
|
158
|
0,42
|
195
|
Verzweigung
|
und
|
161
|
161,3
|
0,30
|
0,28
|
Schwach mineralisiert
|
Aguilar N
|
und
|
227,58
|
227,9
|
0,32
|
0,28
|
577
|
3,20
|
859
|
Verzweigung
|
und
|
239,29
|
240,89
|
1,60
|
1,47
|
321
|
1,58
|
461
|
Aguilar
|
DH576
|
211,17
|
211,8
|
0,63
|
0,53
|
91
|
1,99
|
266
|
Aguilar
|
DH578
|
Schwach mineralisiert
|
Aguilar
|
DH579
|
Schwach mineralisiert
|
Aguilar
|
DH581
|
73,05
|
73,38
|
0,33
|
0,19
|
345
|
0,75
|
412
|
Aguilar NEW
|
und
|
226,17
|
227,18
|
1,01
|
0,70
|
219
|
1,58
|
359
|
Aguilar N
|
und
|
249,73
|
250,03
|
0,30
|
0,21
|
124
|
0,82
|
196
|
Verzweigung
|
und
|
266,76
|
267,16
|
0,40
|
0,36
|
284
|
2,52
|
507
|
Verzweigung
|
und
|
277,51
|
278,12
|
0,61
|
0,49
|
288
|
3,55
|
601
|
Aguilar
|
DH582
|
Schwach mineralisiert
|
Aguilar
|
DH584
|
Schwach mineralisiert
|
Aguilar
|
DH586
|
80,09
|
80,52
|
0,43
|
0,32
|
Schwach mineralisiert
|
Aguilar NEU
|
und
|
221,95
|
222,95
|
1,00
|
0,51
|
514
|
6,74
|
1109
|
Verzweigung
|
einschließlich
|
222,25
|
222,61
|
0,36
|
0,18
|
1424
|
18,69
|
3073
|
Verzweigung
|
DH592
|
56,6
|
56,98
|
0,38
|
0,23
|
Schwach mineralisiert
|
Aguilar NEU
|
und
|
168,86
|
171,25
|
2,39
|
1,27
|
497
|
2,48
|
716
|
Aguilar N
|
einschließlich
|
170,77
|
171,25
|
0,48
|
0,26
|
1400
|
5,38
|
1875
|
Aguilar N
|
und
|
224,61
|
225,05
|
0,44
|
0,27
|
Schwach mineralisiert
|
Aguilar
|
DH596
|
60,6
|
62,7
|
2,10
|
0,86
|
302
|
1,31
|
417
|
Aguilar NEW
|
einschließlich
|
61,23
|
61,7
|
0,47
|
0,19
|
1336
|
5,81
|
1849
|
Aguilar NEW
|
und
|
180,82
|
182
|
1,18
|
0,49
|
845
|
5,99
|
1374
|
Aguilar N
|
einschließlich
|
180,82
|
181,19
|
0,37
|
0,15
|
2080
|
15,82
|
3476
|
Aguilar N
|
DH602
|
14,4
|
15,38
|
0,98
|
0,32
|
253
|
1,06
|
346
|
Verzweigung
|
und
|
56,35
|
57,75
|
1,40
|
0,44
|
507
|
2,31
|
710
|
Aguilar NEW
|
einschließlich
|
56,86
|
57,45
|
0,59
|
0,19
|
1190
|
5,02
|
1633
|
Aguilar NEW
|
und
|
63,4
|
64,7
|
1,30
|
0,40
|
205
|
1,00
|
293
|
Verzweigung
|
und
|
188,03
|
188,86
|
0,83
|
0,30
|
235
|
2,14
|
423
|
Verzweigung
|
DH604
|
40,72
|
41,78
|
1,06
|
0,80
|
1140
|
3,00
|
1405
|
Aguilar NEW
|
einschließlich
|
41,12
|
41,43
|
0,31
|
0,23
|
2264
|
6,31
|
2820
|
Aguilar NEW
|
DH608
|
52,98
|
53,35
|
0,37
|
0,27
|
1008
|
3,62
|
1328
|
Aguilar NEE
|
und
|
117,11
|
118,13
|
1,02
|
0,58
|
373
|
1,41
|
498
|
Aguilar NEW
|
einschließlich
|
52,98
|
53,35
|
0,37
|
0,21
|
1008
|
3,62
|
1328
|
Aguilar NEW
|
und
|
289
|
289,45
|
0,45
|
0,18
|
168
|
0,47
|
209
|
Verzweigung
|
DH610
|
93,82
|
94,36
|
0,54
|
0,37
|
122
|
0,72
|
185
|
Aguilar NEW
|
und
|
240,26
|
240,56
|
0,30
|
0,18
|
701
|
1,61
|
843
|
Aguilar N
|
DH614
|
Schwach mineralisiert
|
Aguilar NEE
|
DH618
|
40,94
|
41,31
|
0,37
|
0,25
|
300
|
1,24
|
409
|
Verzweigung
|
und
|
88,32
|
88,99
|
0,67
|
0,40
|
767
|
5,02
|
1210
|
Aguilar NEW
|
und
|
200,42
|
202,38
|
1,96
|
1,04
|
200
|
0,91
|
281
|
Aguilar N
|
DH621
|
88,21
|
89,15
|
0,94
|
0,60
|
1105
|
6,29
|
1660
|
Aguilar NEW
|
einschließlich
|
88,21
|
88,53
|
0,32
|
0,20
|
1487
|
8,16
|
2207
|
Aguilar NEW
|
und
|
192,08
|
192,7
|
0,62
|
0,33
|
240
|
1,50
|
372
|
Aguilar N
|
DH623
|
Schwach mineralisiert
|
Aguilar NEU
|
DH626
|
81,35
|
81,83
|
0,48
|
0,46
|
424
|
2,06
|
605
|
Aguilar NEW
|
und
|
151,86
|
152,53
|
0,67
|
0,61
|
248
|
0,66
|
306
|
Verzweigung
Tabelle 1. In dieser Pressemitteilung veröffentlichte Analyseergebnisse der Bohrungen. „Schwach mineralisiert“ bezeichnet Abschnitte mit weniger als 100 g/t AgÄq(1).
Die jüngsten Bohrungen bei Aguilar konzentrierten sich in erster Linie auf den nördlichen Abschnitt des Zielgebiets, nahe der interpretierten Kreuzung mit dem Trend Jiménez. Die neuen Bohrungen tragen weiterhin zu einem besseren Verständnis der strukturellen Architektur des Systems bei. Neben der Bestätigung der Kontinuität der Hauptstrukturen Aguilar und Aguilar N durchteuften die Bohrungen mehrere mineralisierte Abschnitte innerhalb der neu erkannten Strukturen Aguilar NEW und Aguilar NEE, die beide nun durch mehrere Bohrungen bestätigt wurden.
Unter Berücksichtigung dieser neuen Bohrergebnisse konnte die Hauptstruktur Aguilar nun auf einer kontinuierlichen Streichlänge von etwa 1,6 Kilometern nachgewiesen werden. Die Ergebnisse stützen zudem die Interpretation, dass Aguilar ein aus mehreren Gängen bestehendes mineralisiertes System darstellt, und belegen die Kontinuität über einen der derzeit längsten definierten mineralisierten Trends innerhalb des Projekts Santa Ana. Die in der südlichen Erweiterung abgeschlossenen Bohrungen bestätigten erfolgreich die Kontinuität der Hauptstruktur Aguilar, obwohl die Stepout-Bohrungen keine signifikanten mineralisierten Abschnitte geliefert haben. Diese Abschnitte werden in die geologischen Interpretationen des Unternehmens und die nächste Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung einfließen, die derzeit im Gange ist.
Das Zielgebiet Aguilar zählt weiterhin zu den wichtigsten mineralisierten Systemen, die auf dem Projekt Santa Ana identifiziert wurden. Die jüngsten Bohrungen haben das Vertrauen in die Kontinuität der Hauptstrukturen gestärkt und gleichzeitig das Auftauchen weiterer mineralisierter Zonen hervorgehoben, die zu einem besseren Verständnis des strukturellen Rahmens in Distriktgröße beitragen. Die Ergebnisse werden in die laufenden geologischen Modellierungs- und Ressourcenbewertungsprogramme einfließen, während Outcrop das Projekt Santa Ana weiter vorantreibt.
Abbildung 1. Draufsicht auf das Zielgebiet Aguilar mit den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrungen (Tabelle 1). Die Koordinaten sind gemäß UTM-System, Zone 18N und der Ausrichtung WGS84 angegeben.
Abbildung 2: Längsschnitt des Gangs Aguilar mit den Durchstoßpunkten der Bohrungen. Die Konturen stellen die Interpolation des Gehalts (g/t AgÄq) multipliziert mit der geschätzten wahren Mächtigkeit (Meter) unter Verwendung des Spline-Algorithmus in QGIS dar. Die Durchstoßpunkte und Schlitzproben geben den Gehalt als g/t AgÄq an.
Abbildung 3: Geologischer Profilschnitt A, B und C mit dem Gangsystem Aguilar. Die Breite des Profilschnitts beträgt 100 Meter. Die Längen sind Bohrlängen und stellen keine geschätzten wahren Mächtigkeiten dar.
|
Bohrloch-Nr.
|
Bohrlochbezeichnung
|
Easting
(m)
|
Northing
(m)
|
Höhe
(m)
|
Tiefe
(m)
|
Azimut
(°)
|
Neigung
(°)
|
DH568
|
SAAG26DH568
|
504024.993
|
561574.989
|
919,185
|
233,17
|
98
|
-72
|
DH569
|
SAAG26DH569
|
503255.208
|
560758.077
|
1062,332
|
100,27
|
120
|
-50
|
DH572
|
SAAG26DH572
|
503188.094
|
560860.326
|
1055,752
|
185,01
|
143
|
-50
|
DH574
|
SAAG26DH574
|
503885.182
|
561526.080
|
934,490
|
258,16
|
142
|
-54
|
DH576
|
SAAG26DH576
|
503189.564
|
560859.826
|
1055,617
|
232,56
|
183
|
-56
|
DH578
|
SAAG26DH578
|
503136.010
|
560756.844
|
1061,980
|
165,99
|
155
|
-45
|
DH579
|
SAAG26DH579
|
502993.475
|
560562.575
|
1102,678
|
300,03
|
130
|
-53
|
DH581
|
SAAG26DH581
|
503885.023
|
561526.283
|
934,287
|
294,15
|
142
|
-69
|
DH582
|
SAAG26DH582
|
503134.929
|
560756.828
|
1061,991
|
199,94
|
182
|
-45
|
DH585
|
SAAG26DH585
|
503150.067
|
560513.602
|
1115,596
|
215,58
|
140
|
-62
|
DH586
|
SAAG26DH586
|
503885.276
|
561526.975
|
934,344
|
325,52
|
110
|
-77
|
DH589
|
SAAG26DH589
|
503148.047
|
560516.946
|
1116,575
|
170,99
|
200
|
-68
|
DH591
|
SAAG26DH591
|
502992.978
|
560562.710
|
1102,870
|
262,03
|
150
|
-52
|
DH592
|
SAAG26DH592
|
504024.993
|
561574.989
|
919,185
|
236,17
|
73
|
-60
|
DH594
|
SAAG26DH594
|
502994.041
|
560563.905
|
1103,124
|
282,61
|
167
|
-54
|
DH596
|
SAAG26DH596
|
504025.498
|
561576.018
|
918,983
|
263,65
|
59
|
-75
|
DH597
|
SAAG26DH597
|
502994.126
|
560564.292
|
1102,741
|
291,99
|
133
|
-66
|
DH602
|
SAAG26DH602
|
504025.174
|
561575.871
|
919,088
|
300,85
|
0
|
-90
|
DH603
|
SAAG26DH603
|
502815.680
|
560406.745
|
1077,315
|
302,39
|
146
|
-45
|
DH604
|
SAAG26DH604
|
504024.780
|
561575.020
|
919,504
|
171,29
|
196
|
-74
|
DH606
|
SAAG26DH606
|
502815.605
|
560406.790
|
1077,043
|
224,8
|
146
|
-59
|
DH608
|
SAAG26DH608
|
504041.910
|
561623.303
|
899,220
|
300,83
|
59
|
-54
|
DH610
|
SAAG26DH610
|
504041.968
|
561623.255
|
898,841
|
255,42
|
62
|
-83
|
DH611
|
SAAG26DH611
|
502815.605
|
560406.967
|
1077,413
|
170,26
|
146
|
-78
|
DH614
|
SAAG26DH614
|
504041.761
|
561623.258
|
898,988
|
252,06
|
58
|
-70
|
DH615
|
SAAG26DH615
|
502813.641
|
560375.121
|
1069,424
|
205,09
|
164
|
-55
|
DH617
|
SAAG26DH617
|
502644.136
|
560386.055
|
1102,808
|
305,98
|
143
|
-45
|
DH618
|
SAAG26DH618
|
504042.206
|
561622.730
|
898,908
|
215,18
|
72
|
-60
|
DH621
|
SAAG26DH621
|
504042.108
|
561622.555
|
899,082
|
215,49
|
76
|
-75
|
DH622
|
SAAG26DH622
|
502644.025
|
560385.120
|
1102,805
|
305,53
|
158
|
-45
|
DH623
|
SAAG26DH623
|
503903.619
|
561554.185
|
938,953
|
131,36
|
83
|
-52
|
DH626
|
SAAG26DH626
|
503899.760
|
561553.880
|
939,100
|
179,56
|
136
|
-49
Tabelle 2. Bohrstandort- und Messdaten der in dieser Meldung erfassten und auf die hierin Bezug genommenen Bohrlöcher und Erkundungsgräben. Alle Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.
Qualifizierter Sachverständiger
Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Carlos Torres, P.Geo., Vice President of Exploration bei Outcrop Silver, geprüft und genehmigt. Herr Torres ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects für die Exploration auf dem Projekt Santa Ana.
1 Silberäquivalent
Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 2.760 US$/oz für Gold und 32 US$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 98,5 % für Gold und 96,3 % für Silber (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2024). Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:
QA/QC
Outcrop Silver wendete seine standardisierten Protokolle für Probenahme und Untersuchungen bei Explorationsaktivitäten an. Der Bohrkerndurchmesser ist eine Mischung aus HTW und NTW, abhängig von der Bohrlochtiefe. Die Diamantkernbohrkästen wurden fotografiert, die Bohrkerne wurden gesägt, beprobt und eindeutig gekennzeichnet. Die Proben wurden in Beutel gefüllt, gekennzeichnet und für den Transport per Lkw von Santa Anas Kernprotokollierungseinrichtungen in Falan (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellín (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte wird zur Analyse versandt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Canada in Ancaster (Ontario) zur ICP-Multielementanalyse unter dem Code 1E3 geschickt. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa 3 Kontrollproben alle 20 Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable analytische Genauigkeit und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestelltDie Proben werden mittels einer Standard-Brandprobe an einer 30-Gramm-Probe auf Gold und Silber untersucht, wobei bei Werten über dem Grenzwert eine gravimetrische Nachbestimmung erfolgt. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.
Über Santa Ana
Das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Projekt Santa Ana erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 28.000 Hektar im Distrikt Mariquita und umfasst sowohl bereits erteilte Lizenzen als auch beantragte Lizenzen. Es gilt als das größte und gehaltreichste primäre Silbergebiet in Kolumbien, dessen Bergbaugeschichte bis ins Jahr 1585 zurückreicht.
Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel „Santa Ana Property Mineral Resource Estimate“ (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource im Umfang von 1.226.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, und eine vermutete Ressource im Umfang von 966.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne 13,5 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und mineralisierte Erzfälle umfassen: Santa Ana (Erzfälle San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (Erzfälle El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos und La Isabela.
Die aktuelle Bohrkampagne hat die bekannte Mineralisierung erweitert und zusätzliche Zielgebiete innerhalb des 17 Kilometer langen, vollständig genehmigten mineralisierten Korridors auf dem Projekt Santa Ana überprüft. Seit Beginn der aktuellen Kampagne haben Bohrungen die Mineralisierung in sechs Gangsystemen – Aguilar, Jimenez, La Ye, Los Mangos, Guadual und Morena – durch eine Kombination aus Stepout-, Test- und Abgrenzungsbohrungen bestätigt. Die Ergebnisse dieser Programme fließen in aktualisierte geologische Interpretationen und dreidimensionale Modelle ein. Sie werden die laufenden Bohrarbeiten und die Vorbereitung der nächsten Aktualisierung der Mineralressourcen unterstützen.
Über Outcrop Silver
Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.
Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, konsistent Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver gut positioniert, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.
IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS
Rob Bruggeman
Chief Executive Officer
Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSX als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.
Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „potenziell“, „wir glauben“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „werden“, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop Silver wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Zeitpunkt und der Fortschritt der nächsten Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung; die Ergebnisse der geologischen Modellierungs- und Ressourcenbewertungsprogramme; der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop Silver bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop Silver hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren.
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Die Outcrop Silver & Gold Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,59 % und einem Kurs von 0,208CAD auf Lang & Schwarz (03. Juni 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.