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    Aktie fällt nachörslich tief

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    Broadcom enttäuscht: KI-Chip-Prognose bleibt hinter den Erwartungen

    Broadcoms KI-Chips sind begehrter denn je: Der Konzern verdoppelt seinen Gewinn und erwartet im laufenden Quartal einen KI-Umsatz von 16 Milliarden US-Dollar. Marktteilnehmer hatten sich allerdings noch mehr erhofft.

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    Aktie fällt nachörslich tief - Broadcom enttäuscht: KI-Chip-Prognose bleibt hinter den Erwartungen
    Foto: Nikos Pekiaridis - NurPhoto

    Broadcom profitiert massiv vom KI-Boom: Der US-Chiphersteller hat im zweiten Quartal seinen Gewinn nahezu verdoppelt und gibt für das laufende Quartal einen Ausblick, der die Erwartungen der Analysten deutlich übertrifft. Treiber ist die explodierende Nachfrage nach maßgeschneiderten KI-Chips. Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht.

    Zwischen Februar und April kletterte der Umsatz um 48 Prozent auf 22,19 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,44 US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Analystenerwartung von 2,40 US-Dollar. Unterm Strich verdiente Broadcom 9,31 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum mit 4,97 Milliarden US-Dollar.

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    Besonders auffällig: Der KI-bezogene Halbleiterumsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal mehr als verdoppelt und erreichte 10,8 Milliarden US-Dollar. Angetrieben wird das Wachstum von der steigenden Nachfrage nach maßgeschneiderten KI-Beschleunigern und Netzwerklösungen.

    Für das dritte Geschäftsquartal, das bis Ende Juli läuft, erwartet der Halbleiterhersteller Einnahmen von 16 Milliarden US-Dollar aus dem Bereich KI-Halbleiter. Analysten hatten im Schnitt mit 17,2 Milliarden US-Dollar gerechnet. Den Gesamtumsatz beziffert das Unternehmen auf rund 29,4 Milliarden US-Dollar, womit Broadcom die durchschnittlichen Schätzungen von 28,6 Milliarden US-Dollar übertrifft – einige Prognosen lagen allerdings deutlich höher.

    Trotz der starken Zahlen und des optimistischen Ausblicks gaben die Aktien im nachbörslichen Handel um rund 6 Prozent nach. Zuvor hatten die Papiere allein in den vergangenen 5 Handelstagen mehr als 12 Prozent zugelegt. Das gilt als ein Zeichen dafür, dass ein Großteil der positiven Erwartungen bereits eingepreist war.

    Broadcom

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    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z
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    Broadcom hat sich als wichtiger Zulieferer im KI-Wettlauf positioniert. Das Unternehmen entwickelt kundenspezifische Chips für große Tech-Konzerne wie Meta und Google, die auf teure Standardprozessoren von Nvidia verzichten wollen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,20 % und einem Kurs von 387,0USD auf Lang & Schwarz (03. Juni 2026, 22:47 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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