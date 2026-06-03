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    INDEX-MONITOR

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    Hochtief steigt in Dax auf - Porsche SE in MDax

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochtief steigt in den Dax, Porsche SE in den MDax
    • Elmos, Siltronic und Suss Microtec steigen in den MDax
    • Änderungen ab 22. Juni betreffen Fonds und Kurse
    INDEX-MONITOR - Hochtief steigt in Dax auf - Porsche SE in MDax
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Hochtief steigt wie von Experten erwartet in den Dax auf. Für das Papier des Baukonzerns muss die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE weichen und wird in den MDax aufgenommen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am späten Mittwochabend mitteilte.

    Im Index der mittelgroßen Werte werden zudem die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor , des Chipzulieferers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec aufgenommen. Entfernt werden dafür neben dem Aufsteiger Hochtief die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy , des Werbevermarkters Ströer und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich . Diese werden stattdessen im SDax notiert .

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den Index der kleinen Werte kommen zudem LPKF , Vincorion , Basler und Asta Energy Solutions . Entfernt werden neben den MDax-Aufsteigern Adesso , Borussia Dortmund , Verve und ProSiebenSat.1 .

    Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) vierteljährlich. In Kraft treten etwaige Änderungen am Montag, dem 22. Juni.

    Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.//he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,21 % und einem Kurs von 29,00 auf Lang & Schwarz (03. Juni 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um -20,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 534,02 Mio..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000Euro. Von den letzten 1 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -54,13 %/-58,72 % bedeutet.




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