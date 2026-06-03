Hochtief steigt in Dax auf - Porsche SE in MDax

Im Index der mittelgroßen Werte werden zudem die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor , des Chipzulieferers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec aufgenommen. Entfernt werden dafür neben dem Aufsteiger Hochtief die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy , des Werbevermarkters Ströer und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich . Diese werden stattdessen im SDax notiert .

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Hochtief steigt wie von Experten erwartet in den Dax auf. Für das Papier des Baukonzerns muss die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE weichen und wird in den MDax aufgenommen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am späten Mittwochabend mitteilte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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In den Index der kleinen Werte kommen zudem LPKF , Vincorion , Basler und Asta Energy Solutions . Entfernt werden neben den MDax-Aufsteigern Adesso , Borussia Dortmund , Verve und ProSiebenSat.1 .

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) vierteljährlich. In Kraft treten etwaige Änderungen am Montag, dem 22. Juni.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.//he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,21 % und einem Kurs von 29,00 auf Lang & Schwarz (03. Juni 2026, 22:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um -20,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,33 %. Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 534,02 Mio.. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000Euro. Von den letzten 1 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -54,13 %/-58,72 % bedeutet.



