Recorded Future kündigt strategische Partnerschaft mit Wipro an, um AI-gestützte Threat Intelligence auf globaler Unternehmensebene bereitzustellen

BOSTON und BENGALURU, Indien, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Recorded Future, das weltweit größte Threat-Intelligence-Unternehmen, ist heute eine strategische Partnerschaft mit Wipro Limited eingegangen, einem führenden KI-gestützten Technologie- und Beratungsunternehmen, um auf Threat Intelligence basierende Cybersicherheitsdienste für globale Unternehmen auszubauen.

Gemeinsam werden die Unternehmen einen Managed Threat Intelligence- und Brand Monitoring-Service im Rahmen des MSSP-Portfolios von Wipro anbieten. Das Angebot wird es Unternehmen ermöglichen, kontextbezogene, umsetzbare Erkenntnisse in großem Umfang zu operationalisieren, indem sie diese direkt in Sicherheitsabläufe, proaktive Bedrohungssuche und digitale Risikoschutz-Workflows einbinden. Das Ergebnis ist ein integriertes Betriebsmodell, das Unternehmen hilft, schneller von der Erkennung über die Entscheidung bis zur Reaktion zu gelangen.

Die Partnerschaft wird die Threat-Intelligence-Fähigkeiten von Wipro in seinen CyberShieldSM-Lösungen erweitern, die Teil von Wipro Intelligence sind, Wipros einheitlicher Suite von KI-gestützten Plattformen, Lösungen und transformativen Angeboten. Die Zusammenarbeit führt auch Cyberrisiken, technologische, geopolitische und geschäftliche Signale zusammen, um eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung in großem Umfang zu ermöglichen.

„Globale Unternehmen verlangen Ergebnisse im Bereich der Cybersicherheit, nicht nur technologischen Input", sagte Satish Yadavalli, Global Business Head – Cloud, Infrastructure and Security Services, Wipro Limited. „Durch die kombinierten Fähigkeiten von Wipro und Recorded Future werden wir unseren beratungsgestützten, KI-gestützten Ansatz für Cyberabwehr, Ausfallsicherheit und digitales Vertrauen weiter vorantreiben. Indem wir Intelligenz und autonome Bedrohungssuche in jede Ebene der Cyberoperationen einbetten, ermöglichen wir unseren Kunden eine skalierbare, ergebnisorientierte Wirkung."