🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Weber

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Scheitern bei UN-Wahl keine Niederlage für Merz

    Für Sie zusammengefasst
    • Weber: Scheitern ist keine Niederlage für Merz
    • Deutschland scheitert bei Wahl in den UN-Sicherheitsrat
    • van Aken: Kritik wegen Schreddern des Völkerrechts
    Weber - Scheitern bei UN-Wahl keine Niederlage für Merz
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende CSU-Chef Manfred Weber sieht in dem Scheitern Deutschlands bei der Wahl in den UN-Sicherheitsrat keine Niederlage für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). "Nein, es ist keine Niederlage für Friedrich Merz", sagte Weber in der ARD-Sendung "Maischberger" auf eine entsprechende Frage.

    Es sei ein langer Prozess und nicht nur Aufgabe dieser Regierung gewesen. "Es war schon Aufgabe der vergangenen Regierung, das gemeinsam hinzukriegen", sagte Weber, der in Brüssel Partei- und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) ist. Aber Deutschland habe zugegebenermaßen in bestimmten Punkten klarere Position bezogen, beispielsweise an der Seite von Israel zu stehen: "Das wird sicher international differenzierter gesehen."

    Der Co-Vorsitzende der Linken, Jan van Aken, sagte dagegen zur gescheiterten Bewerbung Deutschlands: "Ja, das passiert, wenn man das Völkerrecht schreddert." Mit Blick auf die Position Deutschlands zum Konflikt der USA mit Venezuela und zum Angriff der USA und Israels auf den Iran sagte van Aken, es werde natürlich wahrgenommen in der Welt, dass Deutschland da mit gespaltener Stimme spreche. "Ich glaube, es saßen heute bei den Vereinten Nationen ganz viele Länder, die haben sich gesagt: Diesen Friedrich Merz, den will ich nicht im Sicherheitsrat sehen."

    Deutschland war zuvor erstmals bei einer Kandidatur für eine zweijährige Mitgliedschaft im wichtigsten UN-Gremium gescheitert. Bei der Wahl in New York unterlag die Bundesrepublik Portugal und Österreich bereits im ersten Wahlgang./sl/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Weber Scheitern bei UN-Wahl keine Niederlage für Merz Der stellvertretende CSU-Chef Manfred Weber sieht in dem Scheitern Deutschlands bei der Wahl in den UN-Sicherheitsrat keine Niederlage für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). "Nein, es ist keine Niederlage für Friedrich Merz", sagte Weber in der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     