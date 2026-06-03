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    Trump will zu G7-Gipfel nach Frankreich reisen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump reist Mitte Juni zum G7-Gipfel in Frankreich
    • Käfigkämpfe am Weißen Haus zum 80. Geburtstag
    • G7-Gipfel in Évian bei Genf vom 15. bis 17. Juni
    Trump will zu G7-Gipfel nach Frankreich reisen
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat offiziell seine Teilnahme am G7-Gipfel in Frankreich Mitte Juni angekündigt. Unmittelbar im Anschluss an ein Festival mit martialischen Käfigkämpfen am Weißen Haus an Trumps 80. Geburtstag (14. Juni) werde er nach Frankreich reisen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Im französischen Kurort Évian am Genfer See kommt die Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte, zu der die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan sowie die Europäische Union gehören, vom 15. bis zum 17. Juni zusammen. Im vergangenen Jahr hatte Kanada den Gipfel ausgerichtet./rin/DP/zb





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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
    Trump will zu G7-Gipfel nach Frankreich reisen US-Präsident Donald Trump hat offiziell seine Teilnahme am G7-Gipfel in Frankreich Mitte Juni angekündigt. Unmittelbar im Anschluss an ein Festival mit martialischen Käfigkämpfen am Weißen Haus an Trumps 80. Geburtstag (14. Juni) werde er nach …
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