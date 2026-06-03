Kuba wirft den USA eine "Erstickungsstragegie" vor



Die kubanische Zentralbank führte die Entscheidung der ausländischen Bank, ihre Geschäfte auf Kuba einzustellen, auf Washingtons "Erstickungsstrategie" gegen das kubanische Volk zurück. Die Bank habe mitgeteilt, dass es ihr ab dem 6. Juni unmöglich sei, die Vereinbarungen mit Fincimex weiter zu erfüllen, weil es rechtswidrig wäre, erklärte das Banco Central de Cuba. Devisenzahlungen würden nun nur noch bar, mit nationalen Prepaid-Karten sowie mit Kreditkarten von Mir aus Russland und von UnionPay aus China möglich sein./aso/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie

Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 471,6 auf NYSE (03. Juni 2026, 23:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um -4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 448,87 Mrd..

Visa (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 408,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 378,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 430,00USD was eine Bandbreite von +21,00 %/+37,64 % bedeutet.