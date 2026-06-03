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    Visa und Mastercard stoppen Zahlungen auf Kuba

    Für Sie zusammengefasst
    • Visa- und Mastercard-Zahlungen in Kuba ausgesetzt
    • Ausländische Bank beendet Beziehungen zu Fincimex
    • Nur Bargeld, Mir und UnionPay als Zahlungsoptionen
    Visa und Mastercard stoppen Zahlungen auf Kuba
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAVANNA (dpa-AFX) - Wegen der neuen Sanktionen der US-Regierung gegen ausländische Geschäftspartner Kubas werden Kartenzahlungen mit Visa und Mastercard auf der sozialistischen Karibikinsel ausgesetzt. Wie die kubanische Zentralbank mitteilte, stellt die ausländische Bank, die die Transaktionen beider Kreditkarten auf Kuba abwickelt, ihre Beziehungen mit dem staatlichen Finanzdienstleister Fincimex ein. Welche Bank das ist, wurde nicht bekanntgegeben.

    Fincimex ist Teil des kubanischen militärischen Wirtschaftskonzerns Gaesa. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Mai neue Sanktionen gegen Gaesa verhängt. Dadurch sollen auch ausländische Banken und Unternehmen ab Freitag sanktioniert werden, die weiterhin mit der mächtigen Firmengruppe des Militärs zusammenarbeiten. Vier Hotelketten aus Spanien, Kanada und Indonesien haben bereits angekündigt, sich aus dem Betrieb von Hotels zurückzuziehen, die sie gemeinsam mit dem Konzern verwalteten.

    Kuba wirft den USA eine "Erstickungsstragegie" vor

    Die kubanische Zentralbank führte die Entscheidung der ausländischen Bank, ihre Geschäfte auf Kuba einzustellen, auf Washingtons "Erstickungsstrategie" gegen das kubanische Volk zurück. Die Bank habe mitgeteilt, dass es ihr ab dem 6. Juni unmöglich sei, die Vereinbarungen mit Fincimex weiter zu erfüllen, weil es rechtswidrig wäre, erklärte das Banco Central de Cuba. Devisenzahlungen würden nun nur noch bar, mit nationalen Prepaid-Karten sowie mit Kreditkarten von Mir aus Russland und von UnionPay aus China möglich sein./aso/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie

    Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 471,6 auf NYSE (03. Juni 2026, 23:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um -4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 448,87 Mrd..

    Visa (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 408,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 378,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 430,00USD was eine Bandbreite von +21,00 %/+37,64 % bedeutet.




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