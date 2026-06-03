Actian bringt Agentic Data Steward auf den Markt, um die semantische Konsistenz von KI-Systemen in Unternehmen zu gewährleisten

ROUND ROCK, Texas, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Actian, die Daten- und KI-Abteilung von HCLSoftware, kündigte heute den Actian Data Steward Agent an, einen neuen KI-Agenten, der in die Actian Data Intelligence Platform eingebettet ist, um eine geregelte semantische Schicht zu liefern und einen gemeinsamen Geschäftskontext für KI-Systeme im Unternehmen, interne Workflows, MCP-angeschlossene Tools und KI-Agenten von Drittanbietern zu ermöglichen. Der Agent automatisiert die zeitaufwändige Arbeit der Metadaten-Dokumentation, -Anreicherung und -Governance, beschleunigt die Wertschöpfung und reduziert den manuellen Aufwand für den Aufbau und die Pflege KI-fähiger Datengrundlagen.

Laut Gartner „gelingt es den meisten Führungskräften im Bereich Daten und Analysen (D&A) immer noch nicht, Metadaten effektiv zu nutzen. 51 % der Unternehmen verlassen sich immer noch auf passive Metadatenpraktiken, was ihre Möglichkeiten zur Erschließung von Geschäftswerten einschränkt".1 Die Pflege und Katalogisierung von Metadaten obliegt fast ausschließlich den Datenverwaltern, was einen Engpass darstellt. Gartner berichtet auch, dass „diese Verwalter oft nur einen kleinen Teil ihrer Zeit - typischerweise 5 bis 10 % - für Governance-Aufgaben, einschließlich der Katalogisierung, aufwenden".2

Da Unternehmen immer mehr KI-Agenten in ihren Arbeitsabläufen einsetzen, werden konsistente Metadaten zur Grundlage, auf die jeder Agent angewiesen ist. Der Data Steward Agent ist direkt in Katalog-Workflows eingebettet und aktualisiert die Metadaten kontinuierlich, wenn sich die Datenumgebungen weiterentwickeln.

Der Agent basiert auf dem föderierten Wissensgraphen, der semantischen Schicht, den Datenprodukten und den Datenverträgen der Actian Data Intelligence Platform. Er ermöglicht es sowohl internen Plattformfunktionen als auch externen KI-Agenten, einschließlich Systemen von Drittanbietern, die über das Model Context Protocol (MCP) und A2A-Integrationen (Agent-to-Agent) verbunden sind, innerhalb desselben geregelten Geschäftskontexts zu arbeiten. Durch die kontinuierliche Identifizierung von Lücken, das Vorschlagen von Aktualisierungen und die Durchsetzung von Konsistenz reduziert der Agent die manuelle Arbeit, sodass sich die Teams auf Governance, Validierung und den Aufbau von KI-fähigen Daten in großem Umfang konzentrieren können.