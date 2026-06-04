Plug Power im Rally-Modus! Roboter-Fantasie bei Renk und First Hydrogen! Die Aktie von Plug Power hat sich seit Ende Februar mehr als verdoppelt. Anfang der Woche wurde die Marke von 4 USD geknackt. Doch so langsam muss die Rally mit operativen Nachrichten untermauert werden. Zuletzt gab es immerhin eine Kapitalstärkung. …



