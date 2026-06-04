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    Monport Laser präsentiert fortschrittliche Metallgravurlösungen für Deutschland mit den Laserserien GM Pro und GT Fiber

    Monport Laser präsentiert fortschrittliche Metallgravurlösungen für Deutschland mit den Laserserien GM Pro und GT Fiber
    Foto: Uli Deck - dpa

    BERLIN, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Monport Laser gab heute die Erweiterung seines Sortiments an leistungsstarken industriellen Graviermaschinen bekannt und festigt damit seine Position auf dem europäischen Markt mit Faserlasermaschinen der nächsten Generation, die auf Präzision, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt sind.

    Monport Laser ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lasergravurlösungen und bietet ein umfassendes Spektrum an Technologien an, von CO2-Lasersystemen für Holz, Acryl und organische Materialien bis hin zu Faserlasermaschinen für die hochpräzise Metallmarkierung und UV-Laserplattformen für die Kaltbearbeitung und ultrafeine Anwendungen bei empfindlichen Materialien.

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    Die Faserlasermaschine der Monport GM Pro-Serie (20 W–60 W) bietet industrielle Leistung mit Geschwindigkeiten von bis zu 10.000 mm/s und einer Genauigkeit von 0,01 mm. Sie verfügt über einen One-Touch-Autofokus und eine verbesserte Galvanometeroptik für stabile Tiefengravuren und 3D-Reliefarbeiten.

    Zudem unterstützt sie die MOPA-Faserlaserkonfiguration für die Farbmarkierung auf Edelstahl und kontrastreiche schwarze Markierungen auf Aluminium. Der MOPA-Faserlaser ermöglicht eine präzise Impulssteuerung für feine Details, sanftere Farbverläufe und eine breitere Materialkompatibilität, wodurch sich die GM Pro-Serie ideal für die industrielle Rückverfolgbarkeit und die Markenprägung eignet.

    Monport stellte zudem die Faserlasermaschine der GT-Serie vor, den Nachfolger der Plattformen GI, GQ und GPro. Die GT-Serie wurde für eine verbesserte Leistung entwickelt und vereint optimierte Kühlsysteme, erweiterte Softwarekompatibilität sowie höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten von bis zu 22.000 mm/s. Wie die GM Pro-Reihe unterstützt auch die GT-Plattform die MOPA-Faserlaser-Funktionalität für Farbgravuren, Tiefreliefarbeiten und die präzise Metallmarkierung.

    Die Faserlasermaschine der GT-Serie erweitert die industriellen Anwendungsmöglichkeiten durch das Schneiden von dünnen Blechen bis zu einer Stärke von 3 mm, die Laser-Entrostung sowie Funktionen zur zylindrischen Gravur. Dank der verbesserten Workflow-Automatisierung und des Autofokussystems lassen sich die Rüstzeiten verkürzen und gleichzeitig die Produktionseffizienz für Hersteller in Deutschland steigern.

    Der Geschäftsführer von Monport erklärte, man habe den Schwerpunkt auf Leistungsstabilität, Präzision und nutzerorientierte Innovation gelegt. Sowohl die Plattformen der GM Pro- als auch der GT-Serie setzen neue Maßstäbe dafür, was eine moderne Faserlasermaschine in industriellen Gravurumgebungen leisten kann. Durch die Optimierung dieser Leistungskennzahlen verbessert Monport nicht nur das Produkt, sondern zielt auch auf eine Steigerung der Effizienz ab, damit die Nutzer höhere Erträge erzielen können.

    Dank solider Technik, einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden und fortschrittlicher Automatisierungsfunktionen positioniert Monport seine MOPA-Faserlaserlösungen weiterhin als erste Wahl für deutsche Hersteller, die auf Effizienz und erstklassige Gravurqualität setzen.

    Besuchen Sie die offizielle Website von Monport Laser, um mehr über die fortschrittliche Lasergravurlösung von Monport zu erfahren.

    Medienkontakt:

    E-Mail-Kontakt:  support@monportlaser.de

    Website:  https://www.monportlaser.de/

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monport-laser-prasentiert-fortschrittliche-metallgravurlosungen-fur-deutschland-mit-den-laserserien-gm-pro-und-gt-fiber-302790987.html





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    PR Newswire (dt.)
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