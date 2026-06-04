Monport MegaS bringt industrielle Leistung auf den Markt für Desktop-Lasergravierer und -Schneider in Europa

Während Monport Laser von den USA aus nach Asien und Europa, einschließlich Großbritannien, Deutschland und Frankreich, expandiert, verstärkt der MegaS den Fokus des Unternehmens auf fortschrittliche Laserlösungen für kleine Unternehmen, Ausbilder und Fertigungsexperten.

BERLIN, LONDON und PARIS, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Monport Laser stellt den Monport MegaS - Mega Series Upgrade vor, eine 70-W-CO2-Lasergravier- und -schneidemaschine, die entwickelt wurde, um die Produktivität, die Präzision und die Automatisierung des Arbeitsablaufs für professionelle Anwender auf den globalen Märkten zu verbessern.

Der MegaS ist der modernste Desktop-Laserschneider der Mega-Serie und kombiniert intelligente Automatisierung mit industrieller Leistung für skalierbare Produktionsumgebungen.

Eine wichtige Neuerung ist das Stapelgravursystem, das eine hochauflösende Panoramakamera mit einem Förderband für die kontinuierliche Stapelgravur ohne Maschinenstillstand integriert. Diese Einrichtung verbessert die Effizienz des Arbeitsablaufs, reduziert die manuelle Handhabung und steigert die Produktivität in der Großserienproduktion.

Der Monport MegaS unterstützt auch ein externes Luftpumpensystem zur Verbesserung der Schneid- und Gravurleistung. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Benutzer dickere Acryl- und Holzplatten schneiden und dabei sauberere Gravurergebnisse erzielen, die praktisch keine Brandspuren aufweisen. Das Förderband und die Luftpumpe können zusammen installiert werden, um einen effizienteren kontinuierlichen Produktionsablauf zu schaffen.

Zu den weiteren Merkmalen gehören LightBurn-fähige externe Anschlussmöglichkeiten, LiDAR-basierte Autofokus-Technologie mit Graviergeschwindigkeiten von bis zu 600 mm pro Sekunde und ein visuelles 5-Minuten-Laserausrichtungssystem für eine schnellere Einrichtung.

Der 700 × 350 mm große Arbeitsbereich der Maschine eignet sich für größere Projekte und die Stapelverarbeitung, während ein Absaugsystem mit neun Lüftern Rauch und Staub effizient ableitet und so für eine saubere Arbeitsumgebung sorgt. Eine geschlossene Führungsschienenkonstruktion trägt zur Verlängerung der Lebensdauer der Maschine und zur Verbesserung der langfristigen Betriebsstabilität bei.

„Der MegaS spiegelt unseren kontinuierlichen Fokus auf die Verbesserung der realen Produktionseffizienz durch Automatisierung, Präzision und Benutzerfreundlichkeit wider", sagte der Geschäftsführer von Monport Laser. „Indem wir diese Leistungsmerkmale erweitern, verbessern wir nicht nur die Maschine selbst, sondern helfen Anwendern auch, die Effizienz zu steigern, die Produktion zu skalieren und neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen."

Der MegaS wurde für die Holzbearbeitung, die Beschilderung, das Bildungswesen, die Werbeproduktion und die individuelle Fertigung entwickelt und unterstützt professionelle Arbeitsabläufe in Europa, Asien und Nordamerika.

Verfügbarkeit

Der Monport MegaS kann ab sofort direkt über die offizielle Monport Laser Website erworben werden.

Medienkontakt: Monport Laser

E-Mail: support@monportlaser.uk

Websites:

Deutschland: https://www.monportlaser.de/

Frankreich: https://www.monportlaser.fr/

Großbritannien: https://www.monportlaser.uk/

Italien: https://www.monportlaser.it/

Spanien: https://www.monportlaser.es/

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