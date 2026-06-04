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    Fußball-Weltmeisterschaft 2026

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    Führende Persönlichkeiten des globalen Gesundheitswesens fordern die Beendigung der Coca-Cola-Partnerschaft der FIFA - Vital Strategies

    Fußball-Weltmeisterschaft 2026 - Führende Persönlichkeiten des globalen Gesundheitswesens fordern die Beendigung der Coca-Cola-Partnerschaft der FIFA - Vital Strategies
    Foto: welcomeinside - stock.adobe.com

    NEW YORK, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Eine beeindruckende Koalition von Experten und Befürwortern der globalen Gesundheit fordert Die FIFA verpflichtet sich, ihre Partnerschaft mit Coca-Cola bis 2030 zu beenden. Die Kick-Big-Soda-Out-Bewegung richtete sich erstmals während der Klub-WM 2025 in den Vereinigten Staaten gegen die FIFA. Dort warfen die Aktivisten Coca-Cola vor, seine gesundheits- und umweltschädlichen Produkte in den Stadien, bei den Übertragungen und in den sozialen Medien zu waschen. Die FIFA hat nicht gehandelt. Jetzt, da die Weltmeisterschaft im eigenen Land ausgetragen wird, ist der Druck noch größer geworden.

    Die Spannung könnte nicht deutlicher sein. Die Gastgeberländer Kanada und Mexiko haben Warnhinweise auf der Vorderseite von Produkten mit übermäßigem Zucker-, Salz- und Fettgehalt eingeführt - und Mexiko ist zusammen mit den kanadischen Provinzen Neufundland und Labrador Vorreiter bei Gesundheitssteuern auf gesüßte Getränke. Diese Maßnahmen spiegeln den jahrelangen Einsatz für die öffentliche Gesundheit wider, um den Konsum der ungesunden Produkte einzudämmen, die Coca-Cola an Millionen von Fans, insbesondere Kinder, vertreibt.

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    Die kommerziellen Partnerschaften der FIFA stehen seit langem in der Kritik, weil sie in direktem Gegensatz zur lokalen Gesundheitspolitik stehen. Die prominente Präsenz von Coca-Cola bei der Fußballweltmeisterschaft 2026 folgt dem gleichen Schema: Länder, die sich um die Senkung des Zuckerkonsums und die Verbesserung der Gesundheit ihrer Bürger bemühen, aufzufordern, nicht nur einen der weltgrößten Hersteller von gesüßten Getränken ins Rampenlicht zu stellen, sondern auch nationale Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Gesundheit zu missachten.

    "Big Soda hat einen einzigartigen Betrug perfektioniert: die größten Sportstadien auszunutzen, um ein Produkt zu waschen, das mit steigenden Raten von ernährungsbedingten Krankheiten in Verbindung gebracht wird", sagte Sandra Mullin, Senior Vice President, Policy Advocacy and Communication, Vital Strategies. "Big Tobacco wurde von großen Sportereignissen verbannt, weil das Sponsoring Schäden legitimierte - "Big Soda" verdient die gleiche Behandlung. Die Fußballweltmeisterschaft sollte nicht das Image von Big Soda aufpolieren. Es ist an der Zeit, den Menschen vor den Profit zu stellen."

    Übermäßiger Zuckerkonsum führt zu steigenden Raten von Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und Herzkrankheiten, und das aggressive Marketing von Big Soda erreicht Millionen von Menschen, darunter auch Kinder, und beeinflusst deren Vorlieben und Käufe.

    Kick Big Soda Out hat seit seinem Start während der Olympischen Spiele 2024 in Paris über 523.000 Unterstützer und die Unterstützung von 97 Organisationen gewonnen. Die Forderung der Kampagne ist klar: Die FIFA muss die Weltmeisterschaft 2026 als Wendepunkt nutzen, nicht als weitere verpasste Chance.

    Schließen Sie sich der Bewegung an, die von der FIFA die Beendigung der Coca-Cola-Partnerschaft bis 2030 fordert: www.kickbigsodaout.org und benutzen Sie #KickBigSodaOut um sich an der Diskussion zu beteiligen.

    Medienkontakt:
    Rachel Burns, rburns@vitalstrategies.org

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fuWball-weltmeisterschaft-2026-fuhrende-personlichkeiten-des-globalen-gesundheitswesens-fordern-die-beendigung-der-coca-cola-partnerschaft-der-fifa---vital-strategies-302787681.html



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