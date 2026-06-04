Termine am 4. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. Juni

SONSTIGE TERMINE:

FRA: OECD-Ministertreffen, Paris



CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten (Kohäsion) - Auftakt-Abendessen

RUS: Kremlchef Wladimir Putin äußert sich vor internationalen Journalisten am Rande des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums

HINWEIS

DEU: Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, Börse geöffnet °



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