WOCHENVORSCHAU
Termine bis 17. Juni 2026
- EZB Zinsentscheid 11. Juni mit Pressekonferenz
- USA Verbraucherpreise 5/26 10. Juni 14:30 Uhr
- ILA Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin bis 14.6.26
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 17. Juni
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--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung
10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung
12:00 USA: Netflix, Hauptversammlung
DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen
DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:30 CHE: Verbraucherpreise 5/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 4/26
09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE:
FRA: OECD-Ministertreffen, Paris
CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten (Kohäsion) - Auftakt-Abendessen
RUS: Kremlchef Wladimir Putin äußert sich vor internationalen Journalisten am Rande des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums
HINWEIS
DEU: Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, Börse geöffnet
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:15 FRA: Airbus Auslieferungen/Bestellungen 5/26
09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung
10:00 DEU: Viscom, Hauptversammlung
10:00 DEU: Tradegate, Hauptversammlung
14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung 18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung
19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 3/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26
11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26
21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26
SONSTIGE TERMINE
LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.)
MNE: EU-Westbalkan-Gipfel
Bei dem Spitzentreffen soll es u.a. um die EU-Beitrittsperspektive der Westbalkanländer Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien gehen.
RUS: Kremlchef Wladimir Putin hält eine Rede beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum und beantwortet Fragen auf einem Podium
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung
10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 12:00 DEU: BASF's Zhanjiang Verbund site
DEU: Paragon, Jahreszahlen
USA: Coreweave, Hauptversammlung
USA: Reddit, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26
SONSTIGE TERMINE
17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»
HINWEIS
AUS: Feiertag, Börse geschlossen
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung
10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung
10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung
10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung
14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung
15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung
19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 5/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26
08:00 DEU: Arbeitksosten Q1/26
08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)
08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26
14:30 USA: Handelsbilanz 4/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe
EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn
LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen
08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung
09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag
09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung
10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung
10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung
10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung
10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung
11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung
11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk
14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung
15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung
15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung
19:00 USA: Target, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26
03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26
14:30 USA: Realeinkommen 5/26
15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose
DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld
DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin
Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche
18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung
10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung
10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark
17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung
19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen
USA: SpaceX, eventuell Bekanntgabe Ausgabepreis
USA: Honeywell International, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft
DEU: Bundestag
+09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel
10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)
15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens
u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin
Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).
LUX: Treffen der Euro-Gruppe
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26
10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung
USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26
06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26
08:00 GBR: BIP 4/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe
LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung
11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26
14:30 USA: Empire State Bericht 6/26
15:15 USA: Industrieproduktion 5/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.
FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian
FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris
LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung
09:30 SWE: Securitas, Investor Day
10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung
10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung
10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung
14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung
17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU/ITA: Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus NOR: Equinor, Kapitalmarkttag
PRT: EDP, Kapitalmarkttag
DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26
09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26
14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland
13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg
FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump.
LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister
LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung
11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung
11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung
12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day
17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung
19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Scout24, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26
11:00 EUR: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig)
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26
16:00 USA: Lagerbestände 4/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26
20:00 USA: Fed-Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M.
11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, Berlin
11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück
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