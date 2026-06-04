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    DZ Bank

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    Deutsche sparen weniger

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Sparquote sinkt 2026 auf rund 10,2 Prozent
    • Geldvermögen wächst 2026 langsamer wegen Energiekosten
    • Hohe Inflation erwartet 2026 bei rund 3,2 Prozent
    DZ Bank - Deutsche sparen weniger
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz zahlreicher Unsicherheiten in der Weltwirtschaft legen die deutschen Haushalte im laufenden Jahr weniger Geld zurück als zuvor. Laut einer Prognose der genossenschaftlichen DZ Bank dürfte die Sparquote im laufenden Jahr auf 10,2 Prozent des verfügbaren Einkommens zurückgehen, nach 10,3 Prozent im Vorjahr und 11,2 Prozent im Rekordjahr 2024. Üblicherweise steigt die Sparquote in Krisenzeiten, weil die Menschen ihr Geld zusammenhalten.

    Grund für die aktuelle Sparzurückhaltung sind der Bankstudie zufolge die erhöhten Energiepreise wegen der Sperrung der Straße von Hormus infolge des Iran-Kriegs. Wegen der zusätzlichen Aufwendungen beispielsweise für Treibstoff wird das Geldvermögen deutscher Privathaushalte 2026 deutlich langsamer wachsen als in den Vorjahren. Die DZ Bank rechnet mit einem Zuwachs von 3,2 Prozent auf gut 10,2 Billionen Euro - nach 4,7 Prozent Steigerung im Vorjahr und 7,4 Prozent 2024.

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    Prognose: Hohe Inflation bleibt

    Das genossenschaftliche Spitzeninstitut erwartet für 2026 eine Inflationsrate von 3,2 Prozent und für das Folgejahr 3,1 Prozent, also deutlich erhöhte Werte im Vergleich zum Stabilitätsziel der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent. Für zusätzliches Geldvermögen sieht die DZ Bank im Jahr 2027 bessere Perspektiven - unter der Voraussetzung einer Deeskalation des Iran-Konflikts. Dann könnte das Geldvermögen wieder um 5,0 Prozent wachsen.

    Im laufenden Jahr lieferten die Aktienmärkte bislang wenig Rückenwind. Zwar haben sich Dax und Euro Stoxx 50 seit ihrem Tiefstand Ende März erholt, doch verglichen mit Ende 2025 könnten der DZ Bank zufolge die Kursgewinne bis Jahresende begrenzt bleiben. Die schwache Vermögensbildung trifft vor allem Durchschnittshaushalte./ceb/DP/jha




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