Krankenkassen verteidigen Gesundheits-Sparpaket gegen Kritik

BERLIN (dpa-AFX) - Die gesetzlichen Krankenkassen haben das Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) gegen Kritik aus den Ländern verteidigt. "Die Bundesländer verkennen den Ernst der Lage", sagte Barmer-Chef Christoph Straub dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Zentral wichtig für die gesetzliche Krankenversicherung und den Wirtschaftsstandort Deutschland sei die Rückkehr zu einer Politik, bei der sich die Ausgaben der Kassen an der Entwicklung der Einnahmen orientierten. Dazu müssten alle ihren Beitrag leisten.